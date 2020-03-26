Финансы
RT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Комментарии
Общество
Жителям Петербурга запретили ходить в церкви из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге местным жителям запретили посещать учреждения религиозных организаций из-за коронавируса.
Общество
МВД: Более 500 человек наказаны за нарушение карантина
Отмечается, что за нарушение законодательства, связанного с соблюдением карантинных ограничений, уже привлечено к административной ответственности более 500 лиц.
Технологии
WhatsApp хранит данные для входа в открытом виде
В мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая хранит коды безопасности для авторизации в открытом виде.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Театры
Большой театр впервые покажет спектакли «золотого фонда» онлайн
Впервые в истории театр покажет шесть постановок «золотого фонда» в онлайн-формате.
Общество
Житель Польши спас советский памятник от сноса
Общество
В США число заявок на пособия по безработице побило рекорд 1982 года
Министерство труда США заявило, что число поданных заявок на пособия по безработице в Соединённых Штатах побило рекорд 1982 года.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
Си Цзиньпин призвал G20 отменить налоговые пошлины
«Члены G20 должны принять совместные меры, отменить налоговые пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Политика
Начался первый в истории виртуальный саммит G20
Начался первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки", посвященный мерам по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Казахстане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии
В среду, 25 марта, стало известно о том, что колонна со специалистами Минобороны сделала остановку в Италии.
Транспорт
РЖД отменили часть внутрироссийских поездов из-за коронавируса
Российские железные дороги в связи со снижением пассажиропотока из-за распространения коронавируса отменили часть поездов.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Общество
У сотрудника аппарата правительства России обнаружили коронавирус
Коронавирус официально подтвердился у одного из сотрудников аппарата правительства России.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Игры
Стартовые продажи DOOM Eternal стали рекордными для франшизы
Спорт
Турнир претендентов по шахматам приостановлен из-за коронавируса
Турнир претендентов в столице Урала остановлен после седьмого тура. Такое решение приняла Международная шахматная федерация (FIDE).
Общество
Как выплатить мартовскую зарплату, если срок выпадает на выходную неделю
В связи с указанным нововведением у бухгалтеров появились вопросы: как оплатить выходную неделю; когда выплатить зарплату за март, есть срок ее выдачи выпадает на нерабочую неделю.
Общество
ОАЭ дали разрешение на пять рейсов для вывоза россиян
Объединённые Арабские Эмираты дали разрешение на пять рейсов для вывоза из страны граждан России.
Политика
Российские пограничники отогнали украинских коллег от нашей буровой
Госпогранслужба Украины распространила слезливую новость о том, что российский ракетный катер якобы вторгся в исключительную морскую зону Незалежной на Одесском газовом месторождении и отогнал украинских пограничников подальше от нашей буровой платформы.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Из-за выходной недели майские праздники не сократят
Москва, 26 марта 2020, 13:05 — REGNUM В России из-за выходной недели с 29 марта по 5 апреля в связи с карантином по коронавирусу майские праздники не сократят.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Российский врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал, что хотя чеснок и не поможет вылечиться от коронавирусной инфекции, зато укрепит иммунитет, таким образом, понизив шансы заражения.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.