Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Международные резервы РФ за неделю потеряли около $30 млрд

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Газета.Ru09:15

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском09:30

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Вести.Ru09:20

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру09:53

Международные резервы России за неделю сократились почти на $30 млрд

REGNUM09:13

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

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Комментарии

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Начался первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки", посвященный мерам по борьбе с коронавирусом.
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Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане.
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Из-за выходной недели майские праздники не сократят

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