Финансы
RT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России
В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Общество
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Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
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