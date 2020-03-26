Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18

Россия растеряла максимум резервов за десять лет

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Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

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ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15
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Общество

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В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса COVID-19, сообщил в Telegram российский оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.
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Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
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RT на русском 05:37
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
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Китайский медик рассказал, что еще нужно делать, кроме мытья рук

Фармацевт рассказал, что нужно промывать нос один раз в день сразу после возвращения домой.
РИА Новости 07:12
Происшествия

ФСБ России предотвратила теракт в Краснодаре

Сотрудники ФСБ пресекли готовящийся теракт в Краснодаре. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.
URA.Ru вчера в 06:02
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Татарстане

В Татарстане выявили три новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:45
Общество

В ВОЗ назвали время спада коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения согласился с оценкой российского Минздрава касательно спада коронавируса в РФ.
iReactor 06:22
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Футбол

В «Валенсии» выявлено 25 заражений коронавирусом

Сообщается, что в "Валенсии" выявлено 25 случаев заражения коронавирусом.10 футболистов первой команды и 15 сотрудников клуба сдали положительные тесты на наличие нового вируса.
Soccer.ru 06:32
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Происшествия

Подтвердился ещё один случай коронавируса в Челябинской области

Сегодня, 28 марта, из лаборатории "Вектор" в Новосибирске пришёл результат анализа на коронавирус ещё одного жителя Челябинской области.
Челябинск Сегодня 06:53
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Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Политика

США выделят Украине деньги на борьбу с коронавирусом

Посольство Украины в США заявило, что американская сторона выделит Киеву $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:34
Здоровье

26 марта в Иваново обнаружены новые заболевшие коронавирусом

На сегодняшний день 26.03.2020 года, по состоянию на 11 утра, в Ивановской области подтвержден один случай заболевания COVID-19.
SMINEWS в Иванове 26 марта в 16:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США

Поскольку в королевской семье принято передавать наследникам по мужской линии фамилию Маунтбэттен-Виндзор, то пара решила дать своему сыну Арчи именно эту фамилию.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Энергетика

В США зафиксировали отрицательные цены на нефть на внутреннем рынке

Агентство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть на американском рынке опустился до такого уровня, что ряд производителей готовы платить за разгрузку хранилищ.
РЕН ТВ 04:24
Общество

Заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко пошел на поправку

Интерфакс 07:01
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
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Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат 06:01
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист поликлиники № 4 Управления делами президента России Ольга Ермакова в видео на странице в "ВКонтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Общество

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом

В Смоленской области выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:57
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Суть событий вчера в 04:00
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Путин поручит начать проектные работы для газопровода «Сила Сибири-2»

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером строительство газопровода «Сила Сибири-2» для поставок в Китай.
РБК вчера в 09:12
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