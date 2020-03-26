Финансы

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о снижении международных резервов России

В Центробанке России заявили о снижении международных резервов страны. Об этом говорится на сайте регулятора. «Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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В РФ опасаются банкротства предприятий обрабатывающей промышленности

REGNUMвчера в 10:18

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Вести.Ru26 марта в 09:20

Международные резервы России упали почти на $30 млрд за неделю

Фонтанка.Ру26 марта в 09:53

Международные резервы России за неделю упали на $29,8 млрд

ТАСС26 марта в 09:44

В ЦБ заявили о снижении международных резервов России

RT на русском26 марта в 09:30

Россия растеряла максимум резервов за десять лет

Lenta.ru26 марта в 12:35

Международные резервы России сократились почти на $30 млрд за неделю

Газета.Ru26 марта в 09:15
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Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Армия и оружие

На американском авианосце «Теодор Рузвельт» заражены 25 человек — CNN

На авианосце «Теодор Рузвельт» ВМС США зараженными коронавирусом оказались 25 человек, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Евразия Daily вчера в 02:29
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Здоровье

В Тернопольской области Украины коронавирусом заразился 21 медик

В Монастырском районе Тернопольской области Украины 21 медик заразился коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 07:24
Общество

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России.
Daily 04:25
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру вчера в 11:03
Энергетика

В США и Европе не стали закупаться дешевой саудовской нефтью

По информации источников газеты из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей, покупатели, может, и рады были бы закупиться рекордно подешевевшей нефтью, однако столкнулись с проблемой нехватки хранилищ и к тому же пока не видят перспектив сбыта из-за глобальной рецессии.
Ридус вчера в 01:38
Общество

Лукашенко считает хоккей лучшим антивирусным средством

ТАСС 10:37
Здоровье

Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Тайга.инфо 08:59
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Театры

Большой театр покажет спектакли онлайн

Aobe.ru 26 марта в 15:45
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В Москву из Киева прибыл спецпоезд с россиянами

По данным посольства РФ, «из соседней страны вернулось около 700 человек», спецпоезд с россиянами, которых по договоренности с Киевом эвакуировали с территории Украины, уже прибыл в Москву.
Журналистская правда 04:34
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Наука

Ученые выявили связь между продолжительностью жизни и цветом волос

Учёными из школы клинической медицины при Кембриджском университете была обнаружена взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни человека.
Наша версия вчера в 10:45
Космос

Детекторы LIGO и Virgo приостановили работу из-за коронавируса

N+1 вчера в 15:29
Футбол

Понсе: решение о переходе в «Спартак» было принято на семейном совете

Понравилась Москва, очень много интересных мест. Спасибо всем, что я оказался здесь. Решение о переезде было принято на семейном совете.
Чемпионат 09:03
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Политика

Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии

Вскоре в итальянском издании La Stampa появилась статья о «бесполезности» российской помощи в борьбе с коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 12:47
Происшествия

Западная Украина с 23 по 27 марта: новые жертвы коронавируса, борьба за счет Бандеры, гастарбайтеры штурмуют границу

Хотя Черновицкая область уступила Киеву первое место по числу выявленных случаев коронавируса, на Западной Украине ныне 111 из 226 инфицированных, и четыре из пяти летальных случаев По состоянию на 27 марта, в Черновицкой области, которая стала первым эпицентром распространения коронавируса на Украине, зафиксировано 47 больных, одна пациентка умерла.
Украина.ру 03:22
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