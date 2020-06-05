"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.

В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

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