Экономика
Газета.RuВ ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%
"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.
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Общество
С 6 июня на Кубани ослабляют масочный режим
Напомним, ранее губернатор Краснодарского края продлил карантин в регионе до 21 июня. Однако некоторые послабления в режиме все же есть.
Kursk.com 10:45
Кино
Вышел трейлер нового фильма о Бэнкси
Российская газета 06:40
Футбол
Диего Коста приговорён к шести месяцам тюрьмы за неуплату налогов
По результатам заседания 31-летний испанский форвард был признан виновным и приговорён к шести месяцам тюрьмы.
Metaratings вчера в 08:12
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Происшествия
Украинская воспитательница задушила ребенка в яслях подушкой
Московский Комсомолец 07:36
Общество
Евгений Куйвашев продлит карантин как минимум на неделю. Доказательства
Количество вновь выявленных заболевших в Свердловской области не даст губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву начать снимать ограничения.
66.ru 04:10
Общество
Друг раскрыл причину смерти 53-летней радиоведущей Юлии Норкиной
Друг журналистки, историк Евгений Спицын, рассказал о последних днях жизни радиоведущей и раскрыл причину ее смерти.
Газета.Ru 07:58
Общество
Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Взгляд.ру вчера в 12:20
Происшествия
На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»
Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
Экономика
Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти
Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+.
Lenta.ru 13:28
Общество
В Норильске локализована зона разлива дизельного топлива
ИА Красная Весна 05:17
Здоровье
Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.
Комсомольская правда 11:44
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).
ПРАЙМ 11:48
Происшествия
На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа
Известия вчера в 12:38
Авто
Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов
Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
Деловое.ТВ 09:41
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05:19
Авто
Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне
Автоновости дня 02:21
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Экономика
Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу
Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
РБК 13:21
Происшествия
Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко
Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 11:38
Политика
Украина может открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня
«В штабе Операции объединённых сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения», — сказано в сообщении.
REGNUM 08:18
Общество
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Препарат против коронавируса "Авифавир" будет бесплатным в России в рамках ОМС, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:01
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05