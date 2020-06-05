Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.
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В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

RT на русском13:11

В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

Газета.Ru13:43

В ЦБ обратили внимание на опережающую динамику валютных вкладов в конце мая

Банки.ру13:17

ЦБ отметил снижение более чем на 13% количества жалоб россиян на работу финорганизаций

ТАСС13:45

ЦБ: вклады россиян в банках в мае сократились на 0,2%

ПРАЙМ12:56
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Вышел трейлер нового фильма о Бэнкси

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Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

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На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»

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Соведущая Соловьева разошлась с ним во взглядах и уволилась

Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран сообщила, что ушла из программы.
Lenta.ru 03 июня в 11:14
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Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
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Экономика

Страна Ближнего Востока поставила под угрозу сделку по нефти

Саудовская Аравия и Россия критиковали Ирак из-за неспособности снизить производство нефти, что ставило под угрозу сделку ОПЕК+.
Lenta.ru 13:28
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Лекарство Трампа от коронавируса признали неэффективным

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что принимает этот противомалярийный препарат в качестве профилактики.
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку газа по своей территории

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал — Европа, говорится в сообщении польского Управления регулирования энергетики (URE).
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На разлив: может ли повториться норильская техногенная катастрофа

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Lada 4х4 признали лучшим автомобилем от худших брендов

Во внедорожнике отметили внешний вид и отличные характеристики Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших автомобилей, выпущенных худшими брендами.
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Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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Компания Renault сообщила о скидках на свои модели в июне

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"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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Экономика

Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.
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Суд отправил под домашний арест гендиректора РВК Повалко

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "Российской венчурной компании" Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Украина может открыть пункты пропуска в Донбассе с 10 июня

«В штабе Операции объединённых сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения», — сказано в сообщении.
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Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола

Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
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