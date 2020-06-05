Финансы

Газета.RuГазета.RuВ ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

"За май вклады населения незначительно сократились (-0,2%), что характерно для этого месяца: траты больше из‑за праздников, а доходы ниже из‑за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", - отмечается в документе.
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ЦБ: вклады россиян в банках в мае сократились на 0,2%

ПРАЙМ12:56

В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

Газета.Ru13:43

В ЦБ обратили внимание на опережающую динамику валютных вкладов в конце мая

Банки.ру13:17

В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

RT на русском13:11

Банк России зафиксировал сокращение банковских вкладов населения в мае

REGNUM14:30
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Общество

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Россия наращивает военную мощь на западном стратегическом направлении

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Список смартфонов, которые получат Android 11

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Минздрав передумал тестировать водителей на алкоголь маркером CDT

Согласно проекту приказа, который 5 июня опубликовал Минздрав, определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) для справки на водительские права можно будет заменить на другие лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя.
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Торговые центры в Московской области пока останутся закрытыми, так как коэффициент распространения коронавируса не дает возможность принять решение о дальнейшем снятии ограничительных мер.
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Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
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Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
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Что из себя представляет китайский электромобиль за 60 тысяч рублей

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В Польше начались учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США

Военные учения Defender-Europe 20 Plus с участием солдат США начались в Польше.
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Происшествия

Главу российского госфонда задержали

Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

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Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
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