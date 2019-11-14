Экономика
RT на русскомВ ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
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с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
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