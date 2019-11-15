с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Футбол РФС предложил новый контракт Черчесову Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Политика Украина насильно даст гражданство детям Крыма и Донбасса Детям, которые родились после "революции гидности" на территории Крыма и в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, власти Незалежной должны выдать украинские документы.

Политика Захарова иронично ответила на публикацию беседы Трампа и Зеленского Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию пересказа телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика Лукашенко упрекнул Москву в нежелании помочь с поставкой Су-30СМ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика осуществляет функции защиты России на западной границе, упрекнув Москву в нежелании помочь при поставке истребителей Су-30СМ. Об этом сообщает госагентство "БелТА".

Армия и оружие Националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого, заявили в ЛНР Украинские националисты укрепляют позиции на участке разведения сил и средств у Золотого в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Общество Медведев вспомнил о пении в хоре Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.

Единоборства Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234 Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.

Игры Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2 Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.