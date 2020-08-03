Центральный банк (ЦБ) России не исключил нового падения цен на нефть, если пандемия коронавируса затянется. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf).

В ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть

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