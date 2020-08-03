Коронавирус
РБКВ ЦБ заявили о возможности нового падения цен на нефть
Центральный банк (ЦБ) России не исключил нового падения цен на нефть, если пандемия коронавируса затянется. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf).
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Экономика
Повлияет ли упавший рубль на стоимость продуктов, автомобилей и лекарств?
Рубль 3 августа подрос по отношению к доллару и евро. Между тем прошлая неделя ознаменовалась ощутимым падением национальной валюты.
BFM.ru 16:22
Происшествия
Жену рэпера Картрайта арестовали на два месяца по делу о его убийстве
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца супругу рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве.
Известия 15:16
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы владельцы приложения TikTok продали его до 15 сентября, иначе его работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов.
Российская газета 14:08
Общество
Мантуров заявил о планах по выпуску миллионов доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал ситуацию с промышленным выпуском вакцины от коронавируса.
RT на русском 02:45
Единоборства
Мага Исмаилов поддержал Александра Емельяненко
Недавно профессиональный боец Магомед Исмаилов одержал победу над россиянином Александром Емельяненко в рамках турнира ACA 107.
CT news 15:50
Здоровье
Иран занижает статистику смертности от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости» "Персидская служба Би-би-си" провела расследование, в ходе которого выяснилось: правительство Ирана занизило количество смертей от коронавируса почти в 3 раза.
Ореанда-Новости 16:02
Авто
Дешевле только даром: китайские электромобили Kandi поступят в продажу в США по цене от $13 тыс
Пока мир мечтает о недорогом электромобиле Tesla, китайская компания Kandi готовится к продажам в США моделей K27 и K23, стоимость которых с учётом государственной субсидии составляет $13 000 и $22 500 соответственно.
3DNews 09:49
Общество
В Абхазии могут вернуть ограничения на границе с Россией
Как ранее сообщал «Профиль», председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.
Профиль вчера в 18:06
Хоккей
«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова
RT на русском 14:45
Общество
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ru 04:33
Футбол
Новый сезон чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября
Сезон-2020 / 21 чемпионата Италии по футболу начнется 19 сентября 2020 года, сообщает Football Italia со ссылкой на заявление серии А. Ранее сообщалось, что теоретически датой начала турнира может стать 12 сентября.
РИА Новости 15:54
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Общество
Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости 14:05
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
В России с 3 августа вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которые ограничивают пополнение электронных кошельков наличными, пишет РБК.
Ведомости 02:24
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Общество
Собянин рассказал о выпускниках с самыми высокими баллами ЕГЭ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал фотографии столичных выпускников с самыми высокими оценками на ЕГЭ, один из них набрал 100 баллов на всех четырех экзаменах.
РБК 07:28
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев поменяло историю рабства в США
В США женщин-рабов было больше в полтора раза, в то время как в Карибском бассейне Великобритании – больше в двадцать пять раз.
Evo-rus.com вчера в 06:18
Общество
Ритейлеры пожаловались на задержку поставок импортного алкоголя
Российские торговые сети столкнулись с проблемами при поставках импортного алкоголя из-за сложностей с получением акцизных марок.
Компания 10:39
Здоровье
ВОЗ оценила уровень смертности от коронавируса
По данным ВОЗ, число случаев коронавирусной инфекции во всем мире превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек умерли.
Газета.Ru 08:30
Кино
Джеймс Кэмерон показал съемочной группе готовые сцены из «Аватара 2»
В июне Джеймс Кэмерон вместе с некоторыми членами из съемочной группы вернулся в Новую Зеландию, чтобы продолжить снимать "Аватар 2". В середине марта кинопроизводство ленты пришлось приостановить.
РИА Новости 09:34
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Спорт
Первая ракетка России Медведев остался без прав за превышение скорости
У российского теннисиста Даниила Медведева забрали водительские права за превышение скорости во время езды в Монако.
Вести.Ru 15:53
Футбол
Дзюба рассказал, как отец просил его меньше болтать
Очень благодарен своему отцу и его супруге, что прилетели в Петербург поддержать меня и команду в полуфинале Кубка России с московским «Спартаком», - отметил Дзюба.
Честный рейтинг букмекеров 06:53