Экономика

News.ruNews.ruНабиуллина: процесс «очистки» банковского сектора практически завершён

Процесс оздоровления российского банковского сектора находится на стадии завершения, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, регулятор провёл большую работу, благодаря которой сейчас банковскую систему можно назвать устойчивой.
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Набиуллина заявила, что процесс очистки банковского сектора находится на стадии завершения

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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