Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии. По её словам, банковская система в России устойчива.

В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

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