Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

Предполагается, что нововведение позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, а также контролировать грузовой транспорт. Кроме того, единое программное обеспечение поможет оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям ПДД.
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с чего всё началось

За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз

В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Коммерсантъвчера в 16:15

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За движением всех автомобилей в ЦФО будут следить

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В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей

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В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости01:00

Власти нашли создателя системы слежения за машинами в центральной России

РБКвчера в 19:55
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Вашингтон
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Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
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Названы основные ошибки при сезонной смене колес

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Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — 25 ноября 2018 года в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.
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Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Газета.Ru вчера в 19:59
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В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении

В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
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Между Патрушев допустил внесения изменений в военную доктрину России.
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В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе

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Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck

Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
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Эпоха генетической модификации людей начнется через два года

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Ugpressa.ru 20 ноября в 13:04
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