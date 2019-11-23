Общество
РИА НовостиВ ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ
Предполагается, что нововведение позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, а также контролировать грузовой транспорт. Кроме того, единое программное обеспечение поможет оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям ПДД.
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с чего всё началось
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).Коммерсантъвчера в 16:15
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Как пишет издание «Известия» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, Hyundai Sonata нового поколения будет продаваться в нашей стране по цене от 1 млн 499 тыс. рублей.
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