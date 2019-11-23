Общество
RT на русскомВ ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей
Московские власти намерены распространить систему контроля за передвижением всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа, подключив к ней 16 регионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
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с чего всё началось
В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).Коммерсантъвчера в 16:15
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