В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).

с чего всё началось

Московские власти намерены распространить систему контроля за передвижением всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа, подключив к ней 16 регионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

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