Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.

с чего всё началось

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств. Власти Москвы планируют потратить более 200 млн рублей на запуск системы контроля, аналогичной той, что уже работает на территории Москвы и Московской области.

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

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