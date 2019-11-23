Транспорт

Газета.RuГазета.RuВ ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Центральный федеральный округ (ЦФО) будет оснащен масштабной системой по контролю за передвижением всех транспортных средств. Власти Москвы планируют потратить более 200 млн рублей на запуск системы контроля, аналогичной той, что уже работает на территории Москвы и Московской области.
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с чего всё началось

За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз

Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.
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