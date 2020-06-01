Религия

RT на русскомRT на русскомУмер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ

Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ. Как отмечается, ранее он был госпитализирован в Чебоксарах с двусторонней пневмонией и переведён в реанимацию.
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Олег Николаев
Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия.
— Олег Николаев, российский политикОбщественная служба новостей 04:22

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