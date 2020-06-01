Религия
RT на русскомУмер заболевший коронавирусом глава Чувашской митрополии РПЦ
Один из старейших архиереев Русской православной церкви (РПЦ), глава Чувашской митрополии Варнава скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба РПЦ. Как отмечается, ранее он был госпитализирован в Чебоксарах с двусторонней пневмонией и переведён в реанимацию.
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Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия.
— Олег Николаев, российский политикОбщественная служба новостей 04:22
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Экономика
Государство профинансирует новый аэропорт Грозного
Новая взлетно-посадочная полоса и прочая аэродромная инфраструктура, по данным "Ъ", обойдутся еще в 9 млрд руб. Основное финансирование, согласно комплексному плану развития магистральной инфраструктуры (КПМИ), начнется с 2022 года, будет выделено 790 млн руб. Обычно в России аэропортовые терминалы строятся за счет частных инвесторов, и в Грозном говорят о возможности их привлечения в проект.
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
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Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
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В Норильске дизельное топливо утекло в реки после разлива на ТЭЦ
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Названы наиболее эффективные перчатки во время эпидемии коронавируса
Для наиболее эффективной защиты во время эпидемии коронавируса рекомендуется использовать плотные, непроницаемые перчатки.
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Баскетбол
ЦСКА подписал новый трехлетний контракт с защитником Джеймсом
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РИА Новости 00:09
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Газета.Ru вчера в 23:59
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Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
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Российская газета вчера в 07:34
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
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«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».
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"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
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Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать таксистом
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