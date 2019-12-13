Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары». Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает.
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В Чебоксарах студентка ЧЭТК напала на преподавателя с ножом

Чебоксары.ру07:13

Детали нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

РЕН ТВ05:15

Следователи рассказали о состоянии преподавателя, на которую с ножом напала студентка

PRO Город Чебоксары07:34

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

РИА Новости05:22

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

ТАСС05:02

Студентка ранила ножом сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Телеканал 360°04:56

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

RT на русском05:54
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Фигурное катание

Загитова объявила о приостановлении карьеры

Газета.Ru 13:29
Политика

Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx

Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
РБК 13:34
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Политика

Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
РИА Новости 13:36
Хоккей

Во время матча NHL Овечкин нанес травму судье

ТК Звезда вчера в 04:07
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Здоровье

Медики рассказали, какая вода снижает давление

Медики назвали немедикаментозный способ снижения артериального давления.
ToDay News Ufa 11:39
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Экономика

С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда

Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Smi58.ru 05:24
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru 06:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева подчеркнула стройные ноги узкими брюками клеш

13 декабря Алла Борисовна надела расклешенные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги.
Woman.ru 05:15
Общество

Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Хайтек+ вчера в 06:19
Политика

Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций

Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.
Деловое.ТВ 09:14
Политика

Соловьев назвал слова Зеленского пустым трепом

Телеведущий Владимир Соловьев назвал пустым трепом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российские журналисты могут приезжать на территорию страны.
Lenta.ru 12:22
Авто

Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году

Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
REGNUM 01:21
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Футбол

Акинфеев заявил, что не обращает внимание на поведение фанатов

Акинфеев рассказал, что самыми оголтелыми болельщиками являются фанаты португальского "Порту", где порядка 40 процентов стадиона матерится на русском языке.
ProstoProSport 13:15
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС 06:45
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что должен был стать папой двойняшек

В недавнем интервью на YouTube канале "А поговорить!" артист впервые признался, что несколько лет назад он пытался создать семью и даже готовился стать папой двойняшек.
Uznayvse.ru 10:57
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
Наша версия 04:28
Происшествия

СБУ: Документы о противопожарной проверке горевшего колледжа в Одессе пытались уничтожить

Руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области пытались уничтожить документацию о проверке противопожарного состояния колледжа, при пожаре в котором погибли 16 человек, сообщила в пятницу, 13 декабря, пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook В пятницу в здании областного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям прошли обыски.
Украина.ру 13:02
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