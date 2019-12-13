Происшествия
RT на русскомВ Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары». Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает.
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Следователи рассказали о состоянии преподавателя, на которую с ножом напала студентка
PRO Город Чебоксары07:34
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