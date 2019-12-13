Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары». Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает.
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Студентка чебоксарского колледжа напала с ножом на преподавателя

Мой город Чебоксары05:13

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

RT на русском05:54

Следователи рассказали о состоянии преподавателя, на которую с ножом напала студентка

PRO Город Чебоксары07:34

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

РИА Новости05:22

В Чебоксарах студентка ЧЭТК напала на преподавателя с ножом

Чебоксары.ру07:13

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

ТАСС05:02

Детали нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

РЕН ТВ05:15
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Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

Известия 09:08
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите

В своем аккаунте в Facebook Захарова привела слова Гордона, который, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждал, что в Париже "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления", и предположил, что "поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции" после саммита.
РИА Новости 09:08
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Происшествия

Пожар на складе в Москве потушен

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
RT на русском 08:04
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Происшествия

В Киеве подозреваемую в убийстве Шеремета отправили под домашний арест

РИА Новости 07:50
Шоу-бизнес

Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова

В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
REGNUM 03:32
Политика

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева

На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Эхо Москвы 09:03
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:54
Футбол

РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:16
Биатлон

Биатлонистка Миронова впервые завоевала бронзу на этапе Кубка мира

РБК 07:10
Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ

Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
РИА Новости 09:00
Общество

Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в список иноагентов

Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
RT на русском 07:54
Футбол

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА

Наблюдательный совет ВЭБа принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».
РБК 08:45
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Происшествия

В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его

В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
РИА Новости 06:34
Спорт

Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского

Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Lenta.ru 09:10
Политика

Климкин предрек переход части Украины под власть России

Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Sputnik Таджикистан 02:00
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Политика

В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной

Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
РИА Новости 08:35
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:36
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
РИА Новости 07:39
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM 05:49
Политика

«Миротворец» внесет в базу журналистов семи российских телеканалов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
РИА Новости 07:34
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
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