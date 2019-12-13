В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары». Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает.

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

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Происшествия Пожар на складе в Москве потушен Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

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