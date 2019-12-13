Происшествия
RT на русскомВ Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары». Сотрудницу колледжа госпитализировали с ранами лица и рук, её жизни ничего не угрожает.
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Следователи рассказали о состоянии преподавателя, на которую с ножом напала студентка
PRO Город Чебоксары07:34
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Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите
В своем аккаунте в Facebook Захарова привела слова Гордона, который, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждал, что в Париже "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления", и предположил, что "поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции" после саммита.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Происшествия
Пожар на складе в Москве потушен
Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Шоу-бизнес
Скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова
В Москве на 61-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова.
Политика
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку Путина и Медведева
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.
Политика
Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций
Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Футбол
РФС отстранил президента ЦСКА Гинера на три месяца
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на 1 млн руб, сообщает ТАСС.
Общество
Украина возобновила импорт электроэнергии из России, пишут СМИ
Украинские компании-трейдеры с 11 декабря возобновили поставки электроэнергии из России, пишут "Украинские новости".
Общество
Фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» включены в список иноагентов
Министерство юстиции России включило фонды «Генезис» и «Правовая инициатива» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Футбол
ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА
Наблюдательный совет ВЭБа принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
В Воркуте девочка пустила вора в квартиру, а потом заперла его
В Воркуте восьмилетняя девочка впустила в квартиру вора, заперла его и ушла в музыкальную школу.
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Sports.ru опубликовал новость о тайном награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
Политика
Климкин предрек переход части Украины под власть России
Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Политика
В МИД прокомментировали переговоры по газу с Украиной
Для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Политика
Путин прибыл в Набережные Челны
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Политика
Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Политика
«Миротворец» внесет в базу журналистов семи российских телеканалов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" опубликовал список российских телеканалов, журналистов которых будут вносить в базу данных сайта "по умолчанию".
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.