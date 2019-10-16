Происшествия

ТАССТАССВ Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, среди пострадавших семеро детей.
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В ДТП с троллейбусом в Чебоксарах пострадали 28 человек

ГТРК Чувашия13:49

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

ТАСС14:05

Прокурорская проверка ДТП с 26 пострадавшими: водитель не был пьян

PRO Город Чебоксары14:05

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

РИА Новости13:06

В Чебоксарах 25 пассажиров троллейбуса пострадали в аварии

Правда ПФО09:30

На Тракторостроителей троллейбус врезался в столб

Мой город Чебоксары08:43

Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

Советская Чувашия12:12
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Политика

МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске

Ранее в СМИ появилась информация, что трех американских дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинске, поскольку территория находится на особом режиме и в действиях дипломатов усмотрели признаки административного правонарушения.
РИА Новости 14:33
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews 15:00
Спорт

Подчуфарова прокомментировала информацию о смене гражданства

Матч ТВ 08:57
Общество

Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Российская компания «Роснефть» может получить от венесуэльского правительства полный пакет государственной нефтедобывающей компании PDVSA.
News.ru 15:02
Общество

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Глава администрации Новочеркасска задержан за взятку

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 15:23
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
Газета.Ru 13:36
Происшествия

Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»

Российская газета 07:18
Происшествия

Россиянка умерла после родов из-за бездействия врачей

Lenta.ru 03:52
Футбол

Тренер молодежной сборной Польши может возглавить «Динамо»

Главный тренер молодежной сборной Польши Чеслав Михневич может возглавить московское «Динамо».
Нева Спорт 14:19
Авто

Volkswagen представил Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen рассекретила укороченный вариант продающегося в США кроссовера Atlas, который российским покупателям известен под именем Teramont.
110km.ru 13 октября в 17:59
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Гаджеты

Ватикан выпустил четки, которые можно использовать как фитнес-браслет

Афиша Daily 12:30
Общество

Актрису из сериала «Солдаты» задержали за кражу в фитнес-центре

Уточняется, что ЧП произошло в одном из столичных фитнес-центров, администрация которого была вынуждена установить камеры видеонаблюдения после того, как клиенты стали жаловаться на кражи из шкафчиков.
Росбалт 07:00
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики.
RT на русском 09:37
Политика

Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Известия 13:59
Политика

США призывают КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга

США продолжают призывать КНР сохранять высокую степень автономии Гонконга, заявил помощник госсекретаря Дэвид Стилуэлл.
РИА Новости 15:53
Футбол

Черчесов принял участие в форуме AEFCA

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в симпозиуме Альянса европейской ассоциации футбольных тренеров (AEFCA) в Польше, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 11:41
Футбол

Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Матч ТВ 12:17
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Здоровье

В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Национальная служба новостей 07:18
Спорт

Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Авто

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 05:30
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