Восемнадцать человек пострадали после того, как троллейбус врезался в фонарный столб в Чебоксарах. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, среди пострадавших семеро детей.

В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб

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