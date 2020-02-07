Происшествия

РБКРБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины у входа в гостиницу «Континент». «Новая» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они.
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с чего всё началось

На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.
Новая газетавчера в 15:40

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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном

Новая газетавчера в 15:40

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Милашину и адвоката Дубровину

ТАССвчера в 17:25

Неизвестные напали в Грозном на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Эхо Москвы00:00

В Грозном неизвестные напали на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину

Коммерсантъвчера в 15:59

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБКвчера в 16:45

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

Lenta.ruвчера в 16:21

В Грозном избили журналиста «Новой газеты» и адвоката

Московский Комсомолецвчера в 16:08
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Армия и оружие

Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
RT на русском вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина покинула Россию после скандала с матерью.
РИА Новости вчера в 16:52
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Общество

Высокий суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минцев

Речь идет об иске банков «Открытие» и «Траст» к Минцу и всем трем его сыновьям – Игорю, Дмитрию и Александру.
Ведомости вчера в 09:14
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Общество

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 19:42
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Армия и оружие

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru вчера в 00:58
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Во время ударов самолетов Израиля по Дамаску в ночь на четверг под огонь системы ПВО мог попасть пассажирский лайнер.
Российская газета вчера в 23:25
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь Тарасову

Модель из Ростова-на-Дону, 25-летняя Анастасия Костенко родила вторую дочь от футболиста Дмитрия Тарасова.
Вестник вчера в 05:15
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb

РИА Новости вчера в 21:49
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Технологии

Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4532695 для операционной системы Windows 10 вызывает появление «синего экрана смерти» или BSOD, который свидетельствует о критической ошибке.
Известия 04 февраля в 11:28
Общество

Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть

Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
РИА Новости 00:00
Единоборства

Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Sports.ru 05 февраля в 06:23
Кино

Вин Дизель планирует разбить «Форсаж 10» на две части

Как признался звезда и продюсер франшизы Вин Дизель, он решил разбить «Форсаж 10» на две отдельные части.
Киноафиша России вчера в 05:41
Происшествия

СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске.
ТАСС 04 февраля в 16:25
Общество

У коррупционеров начнут массово отбирать недвижимость в Британии

Принятое Лондонским судом решение по имуществу Замиры Гаджиевой, жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (МБА), создает важный прецедент: теперь могут ускориться дела и по российским высокопоставленным чиновникам, которых могут лишить недвижимости, купленной в столице Великобритании на средства, происхождение которых они объяснить не в состоянии.
Независимая газета вчера в 12:30
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН вчера в 11:37
Авто

Toyota представила спортивную версию Highlander

Toyota представила полностью обновленный кроссовер Highlander с тремя рядами сидений в прошлом году, но в отличие от многих последних модернизированных моделей Toyota, в нем отсутствовал «спортивный» вариант отделки XSE.
SpeedMe вчера в 03:22
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Хоккей

Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Аризону»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершились еще четыре матча.
Вести.Ru вчера в 23:42
Политика

США заявили о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды»

США уничтожили в Йемене лидера террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП; запрещена в России) Касима ар-Рими, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Армия и оружие

США заподозрили российский спутник в шпионаже

РЕН ТВ 05 февраля в 00:20
Политика

Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
РБК вчера в 11:45
Наука

Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2000 лет

Полит.ру вчера в 06:00
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Елена Валерьевна Милашина
Российская журналистка
Российская журналистка, специальный корреспондент и редактор отдела спецпроектов «Новой газеты».
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