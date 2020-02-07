Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.

с чего всё началось

По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины у входа в гостиницу «Континент». «Новая» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они.

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

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