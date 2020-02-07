Происшествия
РБКВ Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
По данным газеты, нападение произошло вечером в четверг, 6 февраля. По данным газеты, на Милашину и Дубровину напали неизвестные мужчины и женщины у входа в гостиницу «Континент». «Новая» утверждает, что среди нападавших были женщины и в основном удары руками и ногами наносили они.
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с чего всё началось
Сегодня, в 23:20, в Грозном, у входа в гостиницу «Континент» было совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и известного адвоката Марину Дубровину.Новая газетавчера в 15:40
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На обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном
Новая газетавчера в 15:40
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