Экономика
ИА Красная ВеснаВ Чечне на борьбу с коронавирусом выделено более миллиарда рублей
Более одного миллиарда рублей выделено на борьбу с пандемией коронавируса в Чечне, заявил председатель правительства республики Муслим Хучиев 3 мая, передает «Чечня сегодня». Средства направлены из федерального и регионального бюджетов.
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В правительстве выделили 10 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 04:45
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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«Масочный режим» введут власти Югры
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Отца Хабиба Нурмагомедова доставили спецбортом в больницу Москвы
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Цена на нефть Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020 года.
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На служащих госаппарата в Тульской области потрачено почти 2,5 млн
Аппарат уполномоченных в Тульской области – 5 человек– обходится бюджету в 864,8 тысяч рублей.
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Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
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В сети появилась петиция за отставку Марии Захаровой
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ТурДом 03:15
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В Самаре в Железнодорожном районе произошло возгорание шести частных жилых домов на площади около 600 кв. метров.
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Власти назвали цены на медицинские маски в московском метро
В пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что уже начали завозить медицинские маски и перчатки на 15 станций московского метро - их загружают в торговые автоматы.
Российская газета 09:52
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Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе
Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
Армия и оружие
Boeing показала первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Корпорация Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом. БПЛА предназначается для использования в ВВС Австралии.
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Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
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Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
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BFM.ru 05:43
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Зеленский обновил состав контактной группы по Донбассу
Украинский президент Владимир Зеленский обновил состав делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу.
RT на русском 09:34
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В США предупредили о возможном вмешательстве России в выборы
Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили штаты о вероятном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года, сообщает агентство Associated Press.
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Китай осуществил успешный запуск новейшего космического корабля
Китай 5 мая осуществил успешный запуск испытательной версии своего пилотируемого космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B.
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Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Названы главные меры борьбы с коронавирусом
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Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен
Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
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В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть вчера в 10:22