Более одного миллиарда рублей выделено на борьбу с пандемией коронавируса в Чечне, заявил председатель правительства республики Муслим Хучиев 3 мая, передает «Чечня сегодня». Средства направлены из федерального и регионального бюджетов.

В Чечне на борьбу с коронавирусом выделено более миллиарда рублей

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