Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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с чего всё началось

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Как выяснилось, с задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия.
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15

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Видео, как экс-мэр Грозного пытает женщину электрошокером

РЕН ТВ05:27

В Чечне осудили действия экс-мэра города Грозный

Чеченская Республика Сегодня03:20

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Телекомпания Грозныйвчера в 15:15

Стали известны причины увольнения экс-мэра столицы Чечни Ислама Кадырова (+видео)

ИА Грозный-Информ02:36

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новостивчера в 18:53

Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного, который якобы угрожал жителям

ТАССвчера в 17:33

Обнародовано видео, как бывший мэр Грозного пытает женщину электрошокером

Ридус04:05
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Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Политика

Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет

"Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес

«Постыдилась бы»: выпившая Каменских станцевала в бикини

Уже несколько месяцев в Интернете ходят слухи о возможной беременности Насти Каменских.
Утро.ru 01:29
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Гаджеты

Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10

Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens вчера в 15:59
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК 23 октября в 22:39
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии

Вести.Ru вчера в 20:14
Общество

Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Общество

«Северный поток-2» без учета датского участка построен

Одна из заявок уже рассмотрена, а вторая находится в Датском энергетическом агентстве (DEA).
ГЛАС.RU 22 октября в 12:10
Политика

Депутаты гордумы избрали Андрея Лузгина на пост мэра Пензы

20 депутатов Пензенской городской думы из 34 присутствовавших на 4-й очередной сессии проголосовали за избрание 38-летнего беспартийного первого заместителя председателя правительства области Андрея Лузгина на пост главы администрации Пензы.
PenzaNews 05:25
Наука

Переизбыток соли в организме приводит к старческому слабоумию

Ученым удалось выяснить, какие еще могут быть последствия из-за чрезмерного потребления соли.
Газета DAILY вчера в 14:10
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика

В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 07:02
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Происшествия

В Приморье прохожие спасли девочку от педофила

Вести.Ru 06:21
Армия и оружие

Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана

22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Происшествия

В Петербурге начали проверку после падения ребенка в люк канализации

Российская газета 07:29
Общество

Минтруд назвал средний возраст россиян при рождении первого ребенка

Россияне заводят первого ребенка в среднем в 25,9 года. Об этом сообщил заместитель главы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
Вечерняя Москва 06:29
Шоу-бизнес

В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми

В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском 07:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли пропавшего спасателя

Пропавший в Санкт-Петербурге экс-командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым.
Известия 07:23
Музыка

Селена Гомес попросила фанатов быть добрее к Хейли Болдуин

Не было никакого «ответа», — попросила модель.
Popcornnews.ru 07:20
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит вчера в 10:48
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