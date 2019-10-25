Общество
Lenta.ruТроюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.
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с чего всё началось
Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.РИА Новостивчера в 18:53
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