Ислам Кадыров начинал карьеру в правоохранительных органах, работал вице-премьером Чечни, в 2012 году был избран мэром Грозного, в 2015-м руководил администрацией главы и правительства Чечни.

с чего всё началось

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника уголовного розыска управлениям МВД чеченской столицы Саламбека Мутиева.

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