Как выяснилось, с задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия.

с чего всё началось

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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