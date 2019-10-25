Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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с чего всё началось

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Как выяснилось, с задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия.
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15

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ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Телекомпания Грозныйвчера в 15:15

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новостивчера в 18:53

Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного, который якобы угрожал жителям

ТАССвчера в 17:33

Начата проверка в отношении бывшего мэра Грозного

Ридусвчера в 17:34

Стали известны причины увольнения экс-мэра столицы Чечни Ислама Кадырова (+видео)

ИА Грозный-Информ02:36

Начата проверка видео с экс-мэром Грозного, якобы угрожавшим жителям

РЕН ТВвчера в 19:14

Полиция начала проверку в отношении экс-главы Грозного Ислама Кадырова

Взгляд.рувчера в 19:25
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина

REGNUM вчера в 21:34
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати

Анастасия Решетова, неделю назад родившая рэперу Тимати сына, опубликовала в Instagram несколько снимков прогулки с малышом.
Пятый канал 01:44
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 вчера в 06:47
Спорт

Елена Исинбаева назвала пустышками девушек-блогеров в Instagram

«Вы без образования лезете в управление страной, а надо бы спортом заниматься», «Пустышки они для вас, а для других людей — идеал самодостаточности, гармонии и того, как жить счастливо, не потея», вступились за блогеров пользователи в Instagram.
Говорит Москва 01:59
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Общество

Кировчанам могут разрешить делать ремонт ночью

Самым спорным пунктом стало предложение Титова разрешить ночной ремонт в новостройках, если многоквартирный дом, где находятся квартиры, сдан в эксплуатацию не более полутора лет назад.
ФедералПресс вчера в 11:30
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Общество

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество

Американка рассказала, как ее «отхлестали» в русской бане

Газета.Ru 02:46
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Происшествия

Российская туристка умерла в Турции после операции

Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия вчера в 17:02
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Экономика

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Гаджеты

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК 00:47
Космос

Построенную «Спектр-РГ» карту Вселенной обнародуют через шесть лет

РИА Новости 22 октября в 09:31
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Футбол

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Напомним, на этой неделе представители России "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА проиграли свои матчи, и только "Краснодар" сумел принести очки в копилку России, обыграв "Трабзонспор" (2:0).
Metaratings 03:02
Общество

Адвокат рассказал о жизни Бутиной в американской тюрьме

Осужденная в США россиянка Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, бегала по утрам и вела записи от руки.
Известия вчера в 21:23
Спорт

Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 23 октября в 15:30
Происшествия

Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье

Донские онкологи перечислили первые симптомы рака груди

Специалисты Ростовского онкоинститута создали и специальную памятку для женщин и мужчин (рак молочных желез часто диагностируют и у представителей сильной половины человечества, поэтому считать заболевание женским неправильно), где перечислены все симптомы страшного недуга.
Вечерний курьер 02:44
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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