Общество
РИА НовостиВ Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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с чего всё началось
Как выяснилось, с задержанными Ислам Кадыров часто разговаривал с применением электрошокера. Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном, экс-мэр использовал и психологические методы воздействия.Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
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ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
Стали известны причины увольнения экс-мэра столицы Чечни Ислама Кадырова (+видео)
ИА Грозный-Информ02:36
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