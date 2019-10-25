Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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с чего всё началось

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

На одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника. Пресс-секретарь Главы ЧР Альви Керимов отмечает, что Ислам Кадыров сделал не мало для благоустройства города.
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15

Подробнее о событии

Общественность Чечни возмутило поведение экс-мэра города Грозный

Чеченская Республика Сегодня03:20

Обнародовано видео, как бывший мэр Грозного пытает женщину электрошокером

Ридус04:05

Стали известны причины увольнения экс-мэра столицы Чечни Ислама Кадырова (+видео)

ИА Грозный-Информ02:36

Специалист по Кавказу объяснил интерес силовиков к родственнику Кадырова

URA.Ru03:14

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новостивчера в 18:53

Полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного, который якобы угрожал жителям

ТАССвчера в 17:33

ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного

Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Происшествия

На рынке Киева взорвали гранату

В ночь с 24 на 25 октября в Киеве неизвестный взорвал гранату, сообщает novorosinform.org.
РЕН ТВ 00:48
Происшествия

В карельском цирке медведь напал на дрессировщика во время выступления

В карельском городе Олонец медведь накинулся на дрессировщика во время циркового выступления.
БИЗНЕС Online вчера в 03:03
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика

В реготделении «Единой России» сменился секретарь

Как сообщили «Первоисточнику» в пресс-службе регионального отделения, на посту и.о.секретаря утвержден губернатор Кировской области Игорь Васильев.
Первоисточник 02:20
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика

Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак

Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Российская газета 03:48
Футбол

Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: «Хватит!»

Руслан Нигматуллин, например, пел в номере. У него с собой был компьютер – включал караоке.
Чемпионат 01:30
Происшествия

Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован

REGNUM вчера в 10:15
Экономика

Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти

Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Газета.Ru 04:11
Политика

Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»

Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия

Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове

В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.
Известия 03:46
Политика

Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
РИА Новости 04:31
Общество

ФКП дала рекомендации по защите от мошенников при покупке жилья

Рекомендуется также получить нотариально заверенное согласие мужа или жены собственника перед покупкой, хотя отсутствие такого документа не препятствует сделке.
РБК 04:38
Армия и оружие

Столтенберг призвал страны НАТО наращивать военные расходы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать наращивать расходы на оборону.
RT на русском 04:12
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Бундестаг отказался содействовать смягчению антироссийских санкций, отклонив предложение Левой партии.
Газета.Ru 03:31
Происшествия

В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца

Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Известия 04:17
Недвижимость

Доля бюджетного жилья сократилась

Доля бюджетного жилья сократилась Ажиотажный спрос на новостройки во второй половине прошлого года, общий рост цен и постепенная переориентация девелоперов на проекты бизнес-класса могут оставить Москву без доступных квартир.
Коммерсантъ 23 октября в 15:34
Общество

«Золотое яблоко» откроет магазины нового формата

Сеть «Золотое яблоко» откроет Applebox — магазин нового формата, сообщает газета «Ведомости».
Коммерсантъ 03:57
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова опровергла собственное заявление о беременности

Дни24 вчера в 08:54
Армия и оружие

Трамп прокомментировал присутствие военных США у нефтяных полей в САР

Президент США Дональд Трамп прокомментировал присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии.
RT на русском вчера в 12:03
Общество

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Экономика

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 04:33
Музыка

Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере

Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ 23 октября в 17:39
Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей

Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика

ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
RT на русском 03:18
Политика

Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой

Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.
Pravda.Ru 02:36
Армия и оружие

Адмирал Александр Витко возглавит Главный штаб ВМФ России

Инфорос 03:30
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