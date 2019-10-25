На одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника. Пресс-секретарь Главы ЧР Альви Керимов отмечает, что Ислам Кадыров сделал не мало для благоустройства города.

с чего всё началось

В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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