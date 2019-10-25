Общество
РИА НовостиВ Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
В Чеченской Республике начали проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после появления скандальных видео, сообщил замначальника уголовного розыска городского управления МВД Саламбек Мутиев. "В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение", — добавил он.
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с чего всё началось
На одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство из-за грубой манеры обращения чиновника. Пресс-секретарь Главы ЧР Альви Керимов отмечает, что Ислам Кадыров сделал не мало для благоустройства города.Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
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Стали известны причины увольнения экс-мэра столицы Чечни Ислама Кадырова (+видео)
ИА Грозный-Информ02:36
ЧГТРК «Грозный» стали известны причины увольнения Ислама Кадырова с должности мэра Грозного
Телекомпания Грозныйвчера в 15:15
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