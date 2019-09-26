Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости". Министр пояснил, что у Кадырова обычная простуда.

В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова

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