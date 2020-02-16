Политика
РИА НовостиВ Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Армия и оружие
США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией
Спорт
Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Общество
В понедельник в Орловской области будет ветрено
Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0-5 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.
Политика
Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Игры
Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost
В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
Общество
Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 1770
На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 70,5 тысячи человек.
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Общество
В Китае назван наиболее вероятный источник коронавируса
Министерство науки и техники КНР назвало наиболее вероятный первоисточник вспышки китайского коронавируса.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных
Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Общество
В Китае одна из фармфирм решила продавать лекарство от коронавируса
Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
Экономика
Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях
С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Экономика
«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню
Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.