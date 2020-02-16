Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Власти Чечни рассказали, почему чеченцев называют «чехами»

Московский Комсомолец14:37

В Чечне попросили чехов не переживать из-за названия их страны

РБК15:02

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

РИА Новости13:48

В Чечне ответили Бабишу на слова о республике

News.ru16:59

В Чечне отреагировали на слова чешского премьера о республике: им очень далеко до чеченцев

Говорит Москва12:51

В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны

Lenta.ru13:51

Премьер-министр Чехии раскритиковал название своей страны. Виновата Чечня

Телеканал 360°07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Lenta.ru 15:16
Армия и оружие

США, Эстония и Литва выполнят наблюдательный полёт над Россией

RT на русском 18:01
Спорт

Большунов о финише: кажется, норвежцы приняли меня за своего

РИА Новости 10:32
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Shraibikus News 04:09
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Общество

В понедельник в Орловской области будет ветрено

Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем 0-5 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС по Орловской области.
Вечерний Орел 06:45
Политика

Глава МИД Турции рассказал о переговорах с Россией по Идлибу

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция продолжают контакты по Идлибу и пытаются найти пути выполнения договоренностей.
РИА Новости 18:59
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Происшествия

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфакс 17:08
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM 19:59
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Авто

Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada

«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Автоновости дня 11:48
Происшествия

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

РИА Новости 21:53
Общество

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

РИА "Новости" провело исследование и составило рейтинг российских регионов по качеству жизни в 2019 году.
Газета.Ru 21:05
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском 08:24
Игры

Блогеры опубликовали видео с геймплеем отмененной StarCraft: Ghost

В сети появилось видео, в котором демонстрируется игровой процесс отмененной StarCraft: Ghost.
CyberSport.ru 15:58
Общество

Кудрин прокомментировал фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, комментируя фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России, сообщил, что в 2020 году Счетная палата проведет анализ эффективности мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией с 2018 года.
РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости вчера в 21:09
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 1770

На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 70,5 тысячи человек.
Российская газета 20:57
Единоборства

Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой

Чемпионат 17:14
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия 12:55
Общество

В Китае назван наиболее вероятный источник коронавируса

Министерство науки и техники КНР назвало наиболее вероятный первоисточник вспышки китайского коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru 15:37
Общество

Роструд напомнил россиянам о предстоящих длинных выходных

Следующие длинные выходные россиян ждут в начале марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта, пишет «РИА Новости».
Известия 18:54
Общество

В Китае одна из фармфирм решила продавать лекарство от коронавируса

Мировые СМИ рассказывают о том, что клинические испытания будут продолжаться даже после появления лекарства в продаже.
КМВ Новости 15:48
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru 14 февраля в 00:32
Экономика

Правительство не готово остановить рост тарифов по соглашению об инвестициях

С идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов выступил сам Минфин, говорит человек, близкий к участнику обсуждения.
Ведомости 16:01
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась

Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
OAnews 13:20
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Известия 16:20
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
РБК 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное