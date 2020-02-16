Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
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В Чечне попросили чехов не переживать из-за названия их страны

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Премьеру Чехии не понравилось сходство названия страны с Чечнёй

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Власти Чечни рассказали, почему чеченцев называют «чехами»

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В Чечне отреагировали на слова чешского премьера о республике: им очень далеко до чеченцев

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В Чечне ответили на недовольство чешского премьера названием страны

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Телеканал 360°07:36

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

РИА Новости13:48
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Футбол

Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
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«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США

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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

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АЕК Карреры выиграл третий матч подряд в чемпионате Греции

В матче 24-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, играл на выезде с «Арисом».
Спорт-Экспресс 14:26
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Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников

"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
ТАСС 15:12
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Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Lenta.ru 12:58
Энергетика

Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
ТАСС 13:39
Музыка

Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
ToDay News Ufa вчера в 13:01
Экономика

Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen

Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.
REGNUM вчера в 02:42
Общество

Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 14:33
Происшествия

Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
RT на русском 10:59
Общество

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус

Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
ТАСС 14:33
Политика

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
РБК 12:54
Общество

Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD

Все ноутбуки на рынке Западной Европы перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года, по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Красная весна 13:46
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
Политика

Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку

Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Вестник Кавказа 06:33
Происшествия

Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима

Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
News.ru 11:23
Происшествия

В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес

Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»

Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
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Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Единоборства

Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
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«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Армия и оружие

Горные штурмовики на Донбассе деморализованы, командование скрывает выявленные заражения: сводка

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 07:59
Происшествия

Во Франции четыре человека погибли при крушении небольшого самолёта

RT на русском 13:43
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
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Шоу-бизнес

Больная раком Евгения Симонова показала свою приёмную дочь

Кстати, накануне в студии Андрея Малахова состоялся дебют приёмной дочери Евгении Павловны.
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 13:23
Биатлон

Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
RT на русском 12:59
Политика

Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес

Глава российской дипмиссии в Турции добавил, что угрозы продолжают поступать, но при этом "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений, и вообще вокруг России, в последние, скажем так, часы существенно подчищено".
ТАСС 15:08
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Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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