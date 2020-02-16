Политика
РИА НовостиВ Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Футбол
Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
Кино
«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Футбол
АЕК Карреры выиграл третий матч подряд в чемпионате Греции
В матче 24-го тура чемпионата Греции АЕК, который тренирует экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, играл на выезде с «Арисом».
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Происшествия
Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой
В общежитии в подмосковном поселке Селятино мужчина убил жену и покончил с собой.
Энергетика
Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран.
Музыка
Лидер Rammstein создал новую группу с русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Экономика
Алкоголь в беде и манипуляциях: о чем говорят данные Nielsen
Собственно, как утверждается в опубликованных СМИ данных агентства, действительно, в 2019 году выросли продажи всех алкогольных категорий за исключением водки, потребление которой снизилось на 1,7% в натуральном выражении и 0,1% — в денежном, в то время как пива было продано на 2,1% больше в литрах.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Общество
Аналитики: к концу года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
Все ноутбуки на рынке Западной Европы перейдут на твердотельные жесткие диски (SSD) к концу 2020 года, по данным аналитической компании Context, сообщает 16 февраля iXBT.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Политика
Пушков: ЕС попал в поставленную им же для России ловушку
Сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что антироссийские санкции стоили Евросоюзу настолько же много, насколько и РФ, но не дали "позитивного результата".
Происшествия
Украинские силовики нашли и задержали криминального авторитета Анисима
Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет.
Происшествия
В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Пензе произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого пострадали семь человек, включая трёх несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
Кира Шайн: «Анастасии Заворотнюк ни один врач не поможет»
Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Единоборства
Конор МакГрегор намекнул на бой с ветераном UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, намекнул на поединок против ветерана организации Диего Санчеса, получив ответный вызов от его соперника, Мичела Перейры.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Армия и оружие
Горные штурмовики на Донбассе деморализованы, командование скрывает выявленные заражения: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Шоу-бизнес
В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова показала свою приёмную дочь
Кстати, накануне в студии Андрея Малахова состоялся дебют приёмной дочери Евгении Павловны.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Биатлон
Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.
Политика
Посол России в Турции прокомментировал угрозы в свой адрес
Глава российской дипмиссии в Турции добавил, что угрозы продолжают поступать, но при этом "информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений, и вообще вокруг России, в последние, скажем так, часы существенно подчищено".