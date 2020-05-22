с чего всё началось

Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил ан своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

Общество В Подмосковье отменяются цифровые пропуска Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене цифровых пропусков с 23 мая. 1,8K

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 13

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 3

Гаджеты Смартфоны Samsung поразила неизвестная болезнь Сегодня огромное количество пользователей смартфонов Samsung начали жаловаться в социальной сети Weibo на то, что их смартфоны поразила неизвестная болезнь. 1

Общество Министр просвещения: зачисление в колледжи пройдет по аттестатам Министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире канала «Россия-24» сообщил, что в этом году зачисление в колледжи состоится по аттестатам.

Хоккей Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,3K

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 509

Армия и оружие Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.

Игры Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. 23

Экономика Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда. 125

Политика НАТО призывает США сменить позицию по Договору по открытому небу Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу.