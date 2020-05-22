Коронавирус
REGNUMВ Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова
Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил ан своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов.
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с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.РИА Новостивчера в 16:10
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Бывшую яхту Дмитрия Медведева выставили на продажу на Avito
Русская Планета вчера в 11:13
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Сегодня огромное количество пользователей смартфонов Samsung начали жаловаться в социальной сети Weibo на то, что их смартфоны поразила неизвестная болезнь.
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В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
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РИА Новости вчера в 18:13
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
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Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
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Газета.Ru вчера в 09:47
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«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС
РИА Новости вчера в 20:39
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Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Политика
Небензя заявил, что Украина сама виновата в потере Крыма
Украине некого винить в потере Крыма, кроме себя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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3 июня возобновится чемпионат Португалии
ГЛАС.RU вчера в 22:32
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В Югре прибывших из трёх регионов России сразу отправят на карантин
Ханты-Мансийск, 23 мая 2020, 02:27 — REGNUM В Югре с 25 мая ужесточены правила въезда для граждан из Башкирии, Дагестана и Якутии.
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Происшествия
На борту лайнера, стоящего на карантине в Барселоне, есть россияне
Среди экипажа круизного лайнера, который поместили на карантин в порту Барселоны, есть россияне.
Вести.Ru вчера в 17:28
Авто
Запустили производство рестайлингового Hyundai i30
Car.ru вчера в 12:16
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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
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В Москве ещё 3831 пациент вылечился от коронавируса
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Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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НАТО призывает США сменить позицию по Договору по открытому небу
Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу.
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Америке угрожает нашествие загадочных периодических цикад
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Авто
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Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
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