Коронавирус
REGNUMВ Чечне приостановили работу общественного транспорта
Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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"Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе работать не будет", – проинформировало региональное министерство транспорта и связи республики в Instagram.Москва 24вчера в 20:49
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В ЧР приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:56
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:53, Ашберн
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