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REGNUMREGNUMВ Чечне приостановили работу общественного транспорта

Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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"Сообщаем, что на протяжении всех праздничных выходных, до 11 мая 2020 года включительно, общественный транспорт в регионе работать не будет", – проинформировало региональное министерство транспорта и связи республики в Instagram
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