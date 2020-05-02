Коронавирус
ТАССВ Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.
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Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 11:59
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни
Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.
ФАН 20:57
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз
Андрей Макаревич рассказал в интервью на «Радио Свобода», что тайно женился в четвертый раз и счастлив.
Дни24 08:52
Армия и оружие
Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения на въезд российских медиков
Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар.
ТАСС 17:39
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru 06:38
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
Общество
Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции
Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова.
Политическая Экспертиза 10:19
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Происшествия
В Бурятии коронавирусом заразились десять сотрудников полиции
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Иволгинском Бурятии выявили заражение коронавирусом у десяти сотрудников полиции.
REGNUM 06:20
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Общество
В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок
Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске.
Оka.fm 05:00
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Политика
Сегодня утром скончался вице-премьер Крыма Павел Королёв
Заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Павлу Королёву было 60 лет. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
КИА 03:27
Общество
Перебежчик из КНДР сообщил о смерти Ким Чен Ына
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на перебежчика Чи Сон Хо, сбежавшего из КНДР еще в 2006 году, вероятность этого составляет 99%.
Профиль 12:19