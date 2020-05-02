Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,7K

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 318

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 1,5K

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 431

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 636

Шоу-бизнес Бабкина записала видеообращение после тяжелой болезни Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью. 2

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 1K

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 499

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 105

Общество Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции Режим самоизоляции могут ужесточить, если граждане России будут его нарушать во время майских праздников, заявила глава ведомства Анна Попова. 2K

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 222

Общество В Подмосковье готовятся к системе обязательного ношения масок Воробьев призвал жителей области отнестись к происходящему серьезно и начать готовиться к тому, что покидать дом можно только в маске. 4K

Политика Сегодня утром скончался вице-премьер Крыма Павел Королёв Заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Павлу Королёву было 60 лет. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. 1K