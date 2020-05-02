Коронавирус
ТАССВ Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая
Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.
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Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Интерфакс 17:48
Финансы
Прибыль Сбербанка снизилась вдвое из-за подготовки к кризису
В марте наблюдательный совет банка предложил акционерам утвердить выплату 50% чистой прибыли, или 422,4 млрд руб.
Ведомости вчера в 08:17
Экономика
МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
ToDay News Ufa вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 15:50
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Москва, 1 мая 2020, 11:10 — REGNUM Процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанка будут снижены с 6 мая в среднем на 0,5 процентных пункта.
REGNUM 04:10
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 11:14
Наука
Найдено природное средство от похмелья
Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, выяснили немецкие ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.
РИА Новости 16:22
Шоу-бизнес
Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда
Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна попозировала в прозрачном нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty.
Lenta.ru вчера в 15:00
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Общество
Легойда считает, что Сталину не место в храме Вооруженных сил
Изображений Иосифа Сталина не должно быть в строящемся главном храме Вооруженных сил России, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Вести.Ru 10:19
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
Коронавирус обнаружен у 2 482 российских военнослужащих, а также у 313 гражданских сотрудников Минобороны.
Lenta.ru 13:52
Технологии
В условиях пандемии Голливуд начинает использовать технологии игр
По данным издания New York Post, голливудские студии из-за пандемии коронавируса начинают обращаться к технологиям видеоигр.
Игромания.ру 13:11
Происшествия
В Саратовской области в интернате умерла женщина с COVID-19
В Саратовской области в психоневрологическом интернате в селе Черкасском от коронавирусной инфекции умерла пожилая женщина, инфицированная COVID-19.
Российская газета вчера в 10:22
Энергетика
Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
RT на русском 29 апреля в 09:34
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы вместе с послом РФ
Андрей Мельник, посол Украины в Германии, отказался почтить память погибших в войне бойцов Красной армии и возложить цветы вместе с Сергеем Нечаевым, послом РФ.
RuNews24.ru 16:29
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина из-за нападок с его стороны.
Слово и Дело 05:05
Общество
Эксперт рассказал, как можно «удалиться» из интернета
С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.
ПРАЙМ 19:03
Общество
В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
Армия и оружие
Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ
Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза 08:10
Транспорт
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с третьего мая. Решение принято из-за низкой нагрузки.
Российская газета 19:43
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33