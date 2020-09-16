АвтоВАЗ объявил стоимость спецверсии Lada Granta Cross Quest

Что касается салона автомобиля, то в нем внимание на себя обращает вышитый логотип серии Quest, а также новая комбинированная обивка сидений из водо- и грязеотталкивающей ткани и экокожи.