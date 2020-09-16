В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
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Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана. Об этом сообщает ГТРК "Грозный".В источнике
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Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики
Телекомпания Грозный15 сентября в 09:50
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ИА Грозный-Информ15 сентября в 10:47