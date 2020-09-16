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МонаВиста

В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана. Об этом сообщает ГТРК "Грозный".В источнике
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Каскад

Главный мусульманин Калининградской области извинился за происшествие с мытьем ног у святого источника

Каскадвчера в 12:50
Телекомпания Грозный

Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики

Телекомпания Грозный15 сентября в 09:50
РБК Калининград

Глава мусульман региона извинился за скандал с мытьем обуви в источнике

РБК Калининградвчера в 10:18
Русский Запад

Помывшие обувь в источнике – военнослужащие из Дагестана

Русский Западвчера в 04:41
Чеченская Республика Сегодня

Духовный лидер мусульман Калининграда опроверг причастность чеченцев к осквернению христианской святыни

Чеченская Республика Сегодня15 сентября в 11:03
ИА Грозный-Информ

Молодые люди, осквернившие святой источник, оказались не чеченцами (+ видео)

ИА Грозный-Информ15 сентября в 10:47
Клопс

Скандал в часовне: калининградские мусульмане попросят муфтия Дагестана усилить работу с молодёжью

Клопсвчера в 10:32

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с заявлением о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РБКвчера в 16:59
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ruвчера в 15:39

Sony and Square Enix официально представили игру Final Fantasy XVI

Токио, 16 сентября 2020, 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.
REGNUMвчера в 16:44
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