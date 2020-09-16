Предприятия смогут напрямую работать с СБП

К началу сентября в целом с момента запуска сегмента c2b в СБП совершено более 110 тыс. платежей на сумму свыше 500 млн руб. Новая схема позволит генерировать QR-коды для оплаты по СБП, например, крупным ТСП, в составе которых есть разные юридические лица, в том числе маркетплейсам, поясняет предправления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов.