В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде
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Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана. Об этом сообщает ГТРК "Грозный".В источнике
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