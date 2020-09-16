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МонаВиста

В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана. Об этом сообщает ГТРК "Грозный".В источнике
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Каскад

Главный мусульманин Калининградской области извинился за происшествие с мытьем ног у святого источника

Каскадвчера в 12:50
Клопс

Скандал в часовне: калининградские мусульмане попросят муфтия Дагестана усилить работу с молодёжью

Клопсвчера в 10:32
Чеченская Республика Сегодня

Духовный лидер мусульман Калининграда опроверг причастность чеченцев к осквернению христианской святыни

Чеченская Республика Сегодня15 сентября в 11:03
Русский Запад

Помывшие обувь в источнике – военнослужащие из Дагестана

Русский Западвчера в 04:41
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)

В Калининграде уточнили, кто мыл ноги в святом источнике Божьей Матери

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)15 сентября в 12:43
РБК Калининград

Глава мусульман региона извинился за скандал с мытьем обуви в источнике

РБК Калининградвчера в 10:18
Телекомпания Грозный

Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики

Телекомпания Грозный15 сентября в 09:50

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
REGNUMвчера в 01:51
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Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Уильям и Кейт поздравили принца Гарри с днем рождения

По случаю дня рождения родственника принц Уильям и Кейт Миддлтон разместили на своем официальном сайте фотографию, сделанную во время одного из спортивных мероприятий, на котором они присутствовали вместе.
Подмосковье Сегодня15 сентября в 09:17
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Предприятия смогут напрямую работать с СБП

К началу сентября в целом с момента запуска сегмента c2b в СБП совершено более 110 тыс. платежей на сумму свыше 500 млн руб. Новая схема позволит генерировать QR-коды для оплаты по СБП, например, крупным ТСП, в составе которых есть разные юридические лица, в том числе маркетплейсам, поясняет предправления банка "Русский стандарт" Александр Самохвалов.
Коммерсантъ18:54