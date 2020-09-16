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МонаВиста
МонаВиста

В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Участники акта вандализма в Калининграде, осквернившие источник со святой водой у собора Христа Спасителя, являются военнослужащими из Дагестана. Об этом сообщает ГТРК "Грозный".В источнике
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Русский Запад

Помывшие обувь в источнике – военнослужащие из Дагестана

Русский Западвчера в 04:41
Клопс

Скандал в часовне: калининградские мусульмане попросят муфтия Дагестана усилить работу с молодёжью

Клопсвчера в 10:32
РБК Калининград

Глава мусульман региона извинился за скандал с мытьем обуви в источнике

РБК Калининградвчера в 10:18
Каскад

Главный мусульманин Калининградской области извинился за происшествие с мытьем ног у святого источника

Каскадвчера в 12:50
Чеченская Республика Сегодня

Духовный лидер мусульман Калининграда опроверг причастность чеченцев к осквернению христианской святыни

Чеченская Республика Сегодня15 сентября в 11:03
ИА Грозный-Информ

Молодые люди, осквернившие святой источник, оказались не чеченцами (+ видео)

ИА Грозный-Информ15 сентября в 10:47
Телекомпания Грозный

Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики

Телекомпания Грозный15 сентября в 09:50

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Иностранные родственники россиян получат годовые российские визы

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывание на территории России близких родственников наших граждан", – сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ruвчера в 08:02
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 12:52
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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