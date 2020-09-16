Грозный, 16 сентября 2020, 10:14 — REGNUM Участники акта вандализма в Калининграде вовсе не являются выходцами из Чечни. А те, кто пытается обвинить в осквернении святого источника чеченцев, пытаются «вызвать массовую ненависть к выходцам из ЧР», считают журналисты ИА «Грозный-Информ»