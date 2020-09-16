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В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Грозный, 16 сентября 2020, 10:14 — REGNUM Участники акта вандализма в Калининграде вовсе не являются выходцами из Чечни. А те, кто пытается обвинить в осквернении святого источника чеченцев, пытаются «вызвать массовую ненависть к выходцам из ЧР», считают журналисты ИА «Грозный-Информ»В источнике
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Каскад

Главный мусульманин Калининградской области извинился за происшествие с мытьем ног у святого источника

Каскад12:50
Клопс

Скандал в часовне: калининградские мусульмане попросят муфтия Дагестана усилить работу с молодёжью

Клопс10:32
Телекомпания Грозный

Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики

Телекомпания Грозныйвчера в 09:50
Русский Запад

Помывшие обувь в источнике – военнослужащие из Дагестана

Русский Запад04:41
Чеченская Республика Сегодня

Духовный лидер мусульман Калининграда опроверг причастность чеченцев к осквернению христианской святыни

Чеченская Республика Сегоднявчера в 11:03
ИА Грозный-Информ

Молодые люди, осквернившие святой источник, оказались не чеченцами (+ видео)

ИА Грозный-Информвчера в 10:47
РБК Калининград

Глава мусульман региона извинился за скандал с мытьем обуви в источнике

РБК Калининград10:18

Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил в интервью RT, что несколько дней назад Евгения Медведева, находящаяся в Москве, в очередной раз связалась с ним и обсудила возможность возвращения к Этери Тутберидзе.
Брайан Орсер прокомментировал уход Медведевой
Московский Комсомолец15:45

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Девять пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще девять человек с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс16:18
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«Спартак» разгромил «Родину» в матче Кубка России

Московский "Спартак" в стартовом матче группового раунда Кубка России по футболу разгромил другой столичный клуб - "Родина"- 5:1. По просьбе руководства команды, выступающей в ПФЛ, встреча прошла на домашней арене "красно-белых".
Российская газета14:17
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Посольство России запросило у МИД Германии доступ к Навальному

Посольство России в Берлине направило запрос в министерство иностранных дел Германии об обеспечении консульского доступа к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сообщает газета «Коммерсант».
Ведомости15:07
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