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В Чечне сообщили, кто осквернил святыни в Калининграде

Грозный, 16 сентября 2020, 10:14 — REGNUM Участники акта вандализма в Калининграде вовсе не являются выходцами из Чечни. А те, кто пытается обвинить в осквернении святого источника чеченцев, пытаются «вызвать массовую ненависть к выходцам из ЧР», считают журналисты ИА «Грозный-Информ»В источнике
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Каскад

Главный мусульманин Калининградской области извинился за происшествие с мытьем ног у святого источника

Каскад12:50
Клопс

Скандал в часовне: калининградские мусульмане попросят муфтия Дагестана усилить работу с молодёжью

Клопс10:32
Чеченская Республика Сегодня

Духовный лидер мусульман Калининграда опроверг причастность чеченцев к осквернению христианской святыни

Чеченская Республика Сегоднявчера в 11:03
Русский Запад

Помывшие обувь в источнике – военнослужащие из Дагестана

Русский Запад04:41
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)

В Калининграде уточнили, кто мыл ноги в святом источнике Божьей Матери

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 12:43
РБК Калининград

Глава мусульман региона извинился за скандал с мытьем обуви в источнике

РБК Калининград10:18
Телекомпания Грозный

Участники инцидента с осквернением святыни в Калининграде не являются уроженцами Чеченской Республики

Телекомпания Грозныйвчера в 09:50

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомости07:26
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Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд в два этапа

Россия предоставит Белоруссии межгосударственный кредит на сумму $1 млрд двумя траншами в 2020 и 2021 году, еще $500 млн Минск получит в нынешнем году из Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Коммерсантъ13:26
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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В Мурманской области девушка осуждена за убийство своего деда-ветерана

Ковдор, Мурманская область, 16 сентября 2020, 15:31 — REGNUM Мурманский областной суд признал виновным 18-летнюю жительницу Ковдора в убийстве своего 94-летнего прадеда, ветерана Великой Отечественной войны.
REGNUM08:31
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С 14 декабря 2020 действует новый порядок оформления больничных

С 14 декабря 2020 начнет применяться приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Бухгалтерия.рувчера в 04:43
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Минск рассказал, когда развернет грузопотоки с портов Балтии в Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сообщил в Сочи президенту РФ Владимиру Путину о готовности Минска переориентировать свои грузопотоки с портов Балтии на Россию, если будут схожие условия.
ПРАЙМ13:03
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МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
RT на русском11:42
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