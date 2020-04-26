В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров. Ранее он побрился в ответ на просьбы жителей открыть в Чечне парикмахерские, сообщив, что это очень полезно.

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

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