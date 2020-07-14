Коронавирус

Новые ИзвестияНовые ИзвестияЧечня временно запретила въезд туристам из-за угроз коронавируса

В начале пандемии глава Чечни Рамзан Кадыров уже объявлял о полном закрытии республики на въезд и выезд с 5 апреля. Сообщалось, что будет ограничено наземное и воздушное сообщение, в экстренных случаях вопрос будет решаться в индивидуальном порядке с использованием чартерных рейсов.
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В Чечне вновь запретили въезд гражданам России из других регионов

REGNUM16:38

Власти Чечни запретили въезд туристам для предупреждения вспышки COVID-19

РБК13:47

Оперштаб Чечни временно запретил въезд для туристов в республику

Газета.Ru12:37

Власти Чечни не рекомендуют туристам приезжать в регион из-за пандемии коронавируса

ТАСС14:04

Чечню временно закрыли для туристов

РИА Новости12:33

В Чеченской Республике сохраняется временное ограничение на въезд туристов

Чеченская Республика Сегодня11:07

В Чеченской Республике временно запретили въезд туристам

ИА Грозный-Информ10:27
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Наука

Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса

Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru 20:34
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
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Политика

Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов

Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
РИА Новости 16:14
Общество

Фирма в США подала в суд на Google из-за слежки за пользователями

Фирма Boies Schiller Flexner подала в суд на материнскую компанию Google Alphabet Inc, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.
РБК 21:09
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Происшествия

Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Красноярске

В Красноярске проводится проверка по факту ДТП с участием легковой иномарки и грузовика. В результате столкновения погибли две пассажирки.
Известия 05:49
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов

Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
51
Политика

Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru 23:11
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
985
Общество

Россияне смогут получить с 15 июля две выплаты от государства

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa 16:15
19
Наука

В России разработали сервис для прогноза полярных сияний

Российские инженеры разработали сервис прогнозирования полярных сияний под названием "Аврора". Разработка не имеет аналогов в мире.
Pravda.Ru 04:14
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
97
Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском вчера в 08:08
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Киберспорт

В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»

Valve представила летний ивент в Dota 2 под названием «Лабиринт Аганима».
CyberSport.ru 18:36
Общество

Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным.
Газета.Ru 07:07
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 17:26
747
Политика

Жители Баку вышли на митинг в поддержку национальной армии

РБК 21:47
14
Происшествия

Жительница Хакасии добивается возврата ребенка через федеральные СМИ

Следственный комитет отреагировал на ситуацию, которая возникла в семье жительницы Хакасии, после того как женщину показали в программе Гордона "Мужское и женское".
Среда24 23:05
Футбол

«Реал» намерен досрочно расторгнуть контракт с Бэйлом

Хотя контракт 30-летнего валлийского нападающего рассчитан до лета 2022 года, клуб намерен досрочно расторгнуть соглашение, чтобы сократить зарплатную ведомость.
Советский спорт 07:23
Футбол

Кокорин назвал «Зениту» условие, при котором подпишет новый контракт

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», выдвинул питерцам несколько условий по продлению контракта.
Metaratings 12:41
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Звезда вышла на «лобное место» в состоянии алкогольного опьянения, разговаривая заплетающимся языком, что не понравилось поклонникам ее творчества.
Evo-rus.com 10:06
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Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
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Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
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