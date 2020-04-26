В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в своем Instagram-аккаунте.

В Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым

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Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 83

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Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 97

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Здоровье 48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области. 86

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Здоровье Врач тульской больницы скончался от коронавируса «Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении. 12