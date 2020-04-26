Общество
Lenta.ruВ Чечне весь состав МЧС побрился налысо вслед за Кадыровым
В Чечне вся мужская часть личного состава МЧС побрилась налысо по примеру главы республики Рамазана Кадырова. Фотографию спасатели опубликовали в своем Instagram-аккаунте.
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Общество
В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:56
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Экономика
Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых доходов россиян
Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в I квартале 2020 года составило 0,2% в годовом сравнении, говорится в опубликованной на сайте Росстата статистике.
Интерфакс 01:08
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
Происшествия
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском вчера в 10:45
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Футбол
«Бавария» не рассматривает Аллегри в качестве главного тренера
Источник отмечает, что «Бавария» намерена пригласить главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля.
Sport24.ru 03:27
Кино
Боевик «Эвакуация» с Крисом Хемвортом в главной роли вышел на Netflix
Live24 вчера в 03:55
Общество
Северная Корея рассказала об активности Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 20:35
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета вчера в 07:03
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Армия и оружие
США развернут вблизи Камчатки 54 истребителя пятого поколения F-35A
США к 2021 году развернут на Аляске 54 истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, что позволит им значительно укрепить свое боевое присутствие в Арктике и пограничных с Россией районах.
Газета.Ru 01:36
Здоровье
48 монахинь Серафимо-Дивеевского монастыря заразились коронавирусом
Вспышка коронавируса произошла в четвертом по значимости (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры - ред.) православном монастыре - женском Сято-Троицком Серафимо-Дивеевском, который находится в Дивеево с Нижегородской области.
Московский Комсомолец вчера в 12:45
Общество
Академик дал прогноз по второй волне коронавируса
Осенью стоит ждать отдельных вспышек нового коронавируса, но не таких интенсивных, как сейчас, считает академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
РИА Новости 02:26
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Общество
Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году
Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
Культура
Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
Происшествия
В Тамбовской области выявлено еще 56 случаев коронавируса
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом составляет 399 человек, сообщили 26 апреля в оперативном штабе региона.
Kursk.com 03:34