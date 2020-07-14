Грозный, 14 июля 2020, 23:38 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чечне ввел временный запрет на въезд в республику туристам из-за угрозы распространения SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.

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