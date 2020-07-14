Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Чечне вновь запретили въезд гражданам России из других регионов

Грозный, 14 июля 2020, 23:38 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чечне ввел временный запрет на въезд в республику туристам из-за угрозы распространения SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

В Чечне вновь запретили въезд гражданам России из других регионов

REGNUM16:38

В Чеченской Республике временно запретили въезд туристам

ИА Грозный-Информ10:27

Власти Чечни не рекомендуют туристам приезжать в регион из-за пандемии коронавируса

ТАСС14:04

Оперштаб Чечни временно запретил въезд для туристов в республику

Газета.Ru12:37

Чечню временно закрыли для туристов

РИА Новости12:33

В Чеченской Республике сохраняется временное ограничение на въезд туристов

Чеченская Республика Сегодня11:07

Власти Чечни запретили въезд туристам для предупреждения вспышки COVID-19

РБК13:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Общество

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году.
Известия 09:00
10
Армия и оружие

Женщина и ребёнок ранены в результате атаки ВСУ на ДНР

REGNUM 15:50
1
Кино

«Дивный новый мир» на Peacock — в США запустят очередной онлайн-видеосервис

Peacock представит собственные проекты компании NBCUniversal, а также работы других студий, таких как Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination и т.д.
ИА Красная Весна 17:15
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
73
Происшествия

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области, его магнитуда составила 5,4.
Московский Комсомолец Сахалин 18:05
1
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru вчера в 02:30
Армия и оружие

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года

Новый День вчера в 20:05
18
Армия и оружие

МИД Турции выдвинул ультиматум армии Хафтара

Военнослужащие армии маршала Халифы Хафтара должны уйти из Сирта и Джуфры в Ливии, в противном случае турецкая сторона начнет военную операцию.
Аргументы и Факты вчера в 07:31
99
Общество

Россияне смогут получить новую выплату

В ряде регионов России готовится новая выплата, которую смогут получить граждане за сохранение своей семьи.
Deita.ru 19:45
91
Космос

ТУСУР запатентовал покрытие из сульфата бария для защиты космических аппаратов от перегрева

Сульфат бария же поглощает всего 7-10%, что лучше поддерживает температуру радиатора на заданном уровне и защищает все приборы космического аппарата от перегрева.
Интерфакс - Россия 07:09
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Газета.Ru 12:03
1,9K
Шоу-бизнес

В Сети высмеяли новые фото Семенович

Певица и телеведущая Анна Семенович порадовала новыми снимками подписчиков на своей странице в Instagram. Но в Сети высмеяли фото звезды.
ФАН 19:49
1
Технологии

Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ

Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования.
Интерфакс 20:00
2
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот Ф-1 Даниил Квят, защищающий цвета команды "Альфа Таури", объяснил причину, по которой второй раз не встал на одно колено перед началом гонки.
CT news 08:11
23
Здоровье

Врач рассказала, почему опасно повреждать заусенец

Специалисты утверждают, что самый обычный заусенец может стать причиной опасных проблем со здоровьем или даже привести человека к смерти.
ToDay News Ufa 13:38
Политика

Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске в поддержку Фургала

Митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала являются реакцией людей на нетривиальное событие, они имеют право выражать свое мнение, заявил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 13 июля журналистам.
ИА Красная Весна вчера в 06:41
144
Политика

Трамп заявил, что белое население тоже умирает от рук полицейских

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает «ужасной» постановку вопроса о том, почему афроамериканцы чаще погибают от рук правоохранителей в США, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:08
Авто

УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»

Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
977
Общество

В Монголии 15-летний мальчик скончался от бубонной чумы

В провинции Говь-Алтай, на западе Монголии, от бубонной чумы скоропостижно скончался 15-летний подросток.
Вечерний курьер 14:14
67
Армия и оружие

Азербайджан заявил об уничтожении армянского военного объекта

РИА Новости 20:20
5
Общество

Суд в Берлине предварительно одобрил освобождение музыканта Казначеева

Мельников сообщил о полученой им информации, что берлинским судом «предварительно одобрено», при внесении залога и предоставления документов, освобождение Казначеева и что музыкант «сможет дожидаться решения суда об экстрадиции по месту временного жительства».
ИА Красная Весна 14:05
1
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
142
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
627
Политика

Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
1
Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
212
Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

РИА Новости 11:30
277
Общество

42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 2,0 %. Всего в регионе выявлено 2185 случаев COVID-2019.
Телепорт 05:15
117
Политика

Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине

Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
60
Киберспорт

Ubisoft показала виртуальных бойцов в Ghost Recon Breakpoint

REGNUM 12 июля в 16:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное