Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. Об этом в своём Instagram написал начальник УГИБДД МВД Чечни Идрис Черхигов.

Спорт «Локомотив» отказал в приобретении квартиры семье умершего футболиста Самохвалова Татьяна Терехова, мать футболиста «Локомотива» Иннокентия Самохвалова, умершего в апреле во время индивидуальной тренировки, рассказала о недостаточной помощи со стороны клуба.

Наука Пораженные легкие восстановлены соединением с живыми свиньями Благодаря внутренним биологическим механизмами удалось восстановить поврежденные легкие, которые другим способом не удалось бы спасти. 13

Общество Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что, несмотря на сопутствующие «многомиллионные» финансовые издержки и замедление процесса развертывания сети 5G в стране, решение об отказе от оборудования Huawei было продиктовано объективными причинами. 22

Экономика Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.

Общество В КПРФ собрались спонсировать Грудинина за деньги россиян. Документ Партия КПРФ организовала сбор средств для помощи ЗАО «Совхоз имени Ленина», который принадлежит миллиардеру Павлу Грудинину.

Здоровье Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком.

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 70

Космос В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы. 35

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 560

Армия и оружие Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 1K