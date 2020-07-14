Коронавирус
RT на русскомВ Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперативный штаб Чечни по борьбе с коронавирусом принял решение временно запретить въезд на территорию республики туристам и гостям с целью предупреждения распространения COVID-19 в республике. Об этом в своём Instagram написал начальник УГИБДД МВД Чечни Идрис Черхигов.
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В Чеченской Республике ввели временный запрет на въезд в регион туристов и гостей
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