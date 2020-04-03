Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Чечне ввели комендантский час в связи с коронавирусом

1 апреля Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закроет наземное и воздушное сообщения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает НСН.
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с чего всё началось
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
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Газета.Ruвчера в 20:19

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В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра

РБК02:17

В Чечне вводят комендантский час

Эхо Москвы02:01

В ЧР с 20:00 до 8:00 запретили движение транспорта и пешеходов

ИА Грозный-Информвчера в 19:32

В Чечне запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра в связи с коронавирусом

ТАССвчера в 19:56

В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу

РИА Новостивчера в 19:48

В Чечне вводится комендантский час для пешеходов и транспорта из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 19:33

В Чечне запретили передвижение в ночное и вечернее время суток из-за коронавируса

Life.ruвчера в 20:02
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Общество

Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри

Вечерняя Москва 03:48
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Свердловские власти спасут в кризис 18 видов бизнеса

Речь идет о 18 категориях бизнеса, которые, по оценке главы региона, несут большие потери из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.
URA.Ru 05:04
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
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Экспресс газета 02:38
Политика

МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для дезинформации

Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для ведения дезинформации.
РИА Новости вчера в 15:33
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Тарантас Ньюс 05:00
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Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии

Какие субсидии могут получить мусорные операторы На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось в четверг, 2 апреля, с участием представителей Минприроды, Минфина, "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы), обсудили меры поддержки региональных операторов по вывозу отходов на время эпидемии коронавируса, сообщил РБК источник в аппарате Абрамченко.
РБК 04:52
Политика

Президент России дал дополнительные полномочия главам регионов

Президент дал дополнительные полномочия главам субъектов федерации по принятию решений по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Марийская правда вчера в 10:09
Происшествия

В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
Коммерсантъ 05:03
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В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

Общенациональный день траура по жертвам пандемии коронавируса COVID-19 объявлен 4 апреля в Китае, сообщает агентство «Синьхуа».
Коммерсантъ вчера в 21:25
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

ТАСС вчера в 15:47
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Политика

Путин назначил врио губернатора Камчатки

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил на его место временно исполняющим обязанности Владимира Солодова, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 04:55
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
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Власти Москвы в свою очередь сообщили о продлении уже принятых ограничений в столице, в том числе обязательного режима самоизоляции.
Известия вчера в 17:30
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменяет более 50 поездов дальнего следования

Из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии вируса COVID-19 ОАО РЖД с 7 апреля отменяет 53 поезда дальнего следования.
Коммерсантъ 03:52
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Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции

Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Москва 24 02:13
Общество

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
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Описали сценарий распространения коронавируса в РФ

Как сообщает МедиаПоток, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн отметил, что в настоящее время страна находится в начале распространения заболевания.
МедиаПоток 03:29
Авто

ABT доработал новый Audi RS7 Sportback

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило новый проект ABT RS7-R на базе 4-дверного купе Audi RS7 Sportback.
Коммерсантъ вчера в 06:05
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

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Общество

В России зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом за сутки

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом за сутки в 32 регионах. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве, сообщает телеканал OE24.
Газета.Ru 04:23
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
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В ВОЗ оценили эффективность самодельных масок от коронавируса

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