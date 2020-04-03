с чего всё началось

1 апреля Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чечня закроет наземное и воздушное сообщения из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает НСН.

В Чечне ввели комендантский час в связи с коронавирусом

Экономика Свердловские власти спасут в кризис 18 видов бизнеса Речь идет о 18 категориях бизнеса, которые, по оценке главы региона, несут большие потери из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса.

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Экономика Власти доплатят операторам за вывоз мусора во время эпидемии Какие субсидии могут получить мусорные операторы На совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, которое состоялось в четверг, 2 апреля, с участием представителей Минприроды, Минфина, "Российского экологического оператора" (РЭО, куратор мусорной реформы), обсудили меры поддержки региональных операторов по вывозу отходов на время эпидемии коронавируса, сообщил РБК источник в аппарате Абрамченко.

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Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

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Здоровье Москвичей призвали не употреблять алкоголь в условиях самоизоляции Употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

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