Коронавирус
РБКВ Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.
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В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса
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Общество
В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
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У троих жителей Омской области нашли коронавирус после прибытия из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Россия с 30 марта временно закрывает сухопутную границу, включая российско-белорусский участок.
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Северная Корея осуществила новый ракетный пуск
Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.
Общество
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Военный медицинский центр начали строить в Нижнем Новгороде
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«Леруа Мерлен» отказался от карантина и собрал толпы людей. Как его закрывали
Проигнорировавшие указ о карантине магазины проработали недолго и теперь принудительно закрываются по всей стране.
Происшествия
В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус
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Космос
Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»
Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Политика
Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии
Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.
Здоровье
Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом
Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Общество
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 44 из них завезены из других стран.
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При тушении пожара у «Ростов Арены» погиб пожарный
В Ростове во время тушения пожара на левом берегу Дона у стадиона "Ростов Арена" погиб пожарный Алексей Кравцов.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию своей песни
Политика
Минздрав Чечни рассказал, как Кадырова защищают от коронавируса
Круг контактов главы Чечни Рамзана Кадырова из-за коронавируса ограничен, врачи проверяют состояние тех, кто к нему приезжает, сообщил министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $25 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель.