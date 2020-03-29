Коронавирус

РБКРБКВ Чечне ввели жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.
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