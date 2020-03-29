Власти Чеченской Республики ввели в регионе жесткий карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.

Общество В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в больнице им. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Армия и оружие Северная Корея осуществила новый ракетный пуск Агентство Рёнхап сообщает со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея, что КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря.

Гаджеты Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $225 Сегодня на рынке был анонсирован планшет компании Lenovo - Lenovo M10 Plus, которая является улучшенной версией планшета M10 FHD REL выпущенного в январе этого года.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Ранее в центре погоды «Фобос» уже предупреждали, что тепло в столице сохранится до конца текущей недели, а затем придет похолодание.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

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Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Происшествия В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Космос Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк» Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".

Политика Поляки оценили оказанную Россией помощь Италии Ранее Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла для российских самолетов, направлявшимся на помощь Италии, свое воздушное пространство.

Здоровье Учреждения Минздрава помогут освободить больницы Петербурга для заразившихся коронавирусом Федеральные учреждения Минздрава в Санкт-Петербурге и Ленинградской области займутся лечением людей с хроническими заболеваниями и нуждающимися в плановой госпитализации для того, чтобы освободить городские и областные больницы, находящиеся в ведении местных властей, для заразившихся коронавирусной инфекцией.

Общество СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Здоровье В России представили схему лечения коронавирусной инфекции Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.