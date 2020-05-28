Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Чечне за сутки еще у 19 человек выявили коронавирус
За прошедшие сутки в Чеченской республике зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 27 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Согласно официальным данным, за минувшие в республике выявили 19 новых инфецированных коронавирусом.
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Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
CyberSport.ru вчера в 01:46
Игры
Valve запустит облачный сервис Steam Cloud Play
Valve запустила сервис Steam Cloud Play, позволяющий играть в игры из библиотеки Steam через облако с помощью сторонних облачных платформ.
Cyber.sports.ru вчера в 03:20
Кино
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 28 мая в 19:25
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 28 мая в 13:07
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru вчера в 15:59
Технологии
Флешки для защиты от 5G начали продавать в Британии
С виду обычная флешка, по словам продавца, сможет обеспечить защиту всего дома от 5G, благодаря «технологии квантового голографического катализатора».
ГЛАС.RU 28 мая в 13:15
Игры
Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane
Piter.tv вчера в 15:19
Игры
Assassin’s Creed Valhalla сюжетно свяжет Origins и первую часть серии
CyberSport.ru вчера в 01:27
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 28 мая в 03:41
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv вчера в 13:59
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Игры
Инсайдер: новую игру по «Звездным войнам» анонсируют уже в начале июня
REGNUM вчера в 02:52
Игры
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
News.ru вчера в 11:15
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews 28 мая в 16:22
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Общество
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Башкирию
Стерлитамакский рабочий 02:55
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Гаджеты
Microsoft, Valve и HP представили собственный VR-шлем
Компании Microsoft, HP и Valve представили новую совместную разработку — шлем виртуальной реальность Reverb G2.
Чемпионат вчера в 09:04
Кино
Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»
Отмечается, что Universal приняла решение форсировать развитие этого проекта после кассового успеха фантастического фильма "Человек-невидимка", который предложил зрителям совершенно новую интерпретацию классической истории о зарвавшемся гениальном ученом.
Kinonews.ru 03:53
Здоровье
Еще 281 случай коронавируса выявили в Нижегородской области
Еще 281 житель Нижегородской области заболел коронавирусом, сообщает пресс-служба главы региона и облправительства со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.
Время Н вчера в 05:05
Игры
В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки
Cyber.sports.ru 28 мая в 15:25
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Кино
HBO выпустил трейлер мини-сериала «Перри Мейсон» по романам Эрла Гарднера
Нью-Йорк, США, 30 мая 2020, 08:05 — REGNUM Телеканал HBO опубликовал трейлер предстоящего сериала «Перри Мейсон».
REGNUM 01:05
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru вчера в 13:26
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Кино
У фильма «Соник в кино» появится сиквел
Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru вчера в 06:55
Гаджеты
Названы цены материнских плат Gigabyte на базе AMD B550
Представитель Gigabyte опубликовал данные о стоимости системных плат компании, построенных на базе чипсета AMD B550.
Экономика сегодня 02:20