За прошедшие сутки в Чеченской республике зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 27 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Согласно официальным данным, за минувшие в республике выявили 19 новых инфецированных коронавирусом.

В Чечне за сутки еще у 19 человек выявили коронавирус

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