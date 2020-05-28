Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Чечне за сутки еще у 19 человек выявили коронавирус

За прошедшие сутки в Чеченской республике зафиксировали 19 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает 27 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Согласно официальным данным, за минувшие в республике выявили 19 новых инфецированных коронавирусом.
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В Чечне за сутки выявили еще 18 заражений коронавирусом

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