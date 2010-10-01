За прошедшие сутки в Чеченской республике зафиксировали еще 18 заражений коронавирусной инфекцией, сообщает 29 мая республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Согласно официальным данным, за минувшие сутки в республике выявили 18 новых инфицированных коронавирусом.

В Чечне за сутки выявили еще 18 заражений коронавирусом

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