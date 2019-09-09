Музыка
КоммерсантъВ Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Чеченских певцов братьев Аюба и Асхаба Вахарговых задержали полицейские для воспитательной беседы за исполнение песен «сомнительного содержания».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Чечне задержали певца, которого отчитал министр культуры за выступления без разрешения
Медиазонавчера в 08:33
В Чечне задержали братьев-музыкантов за исполнение песен «сомнительного содержания»
Говорит Москвавчера в 11:12
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:50, Вашингтон
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК вчера в 09:14
Футбол
Сборная Германии на выезде обыграла команду Северной Ирландии
Сборная Германии одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу.
REGNUM 00:47
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru вчера в 12:11
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Игры
Издатель Red Dead Redemption закрыл проект фанатского мода для ПК
Компания Take-Two пытается закрыть проект мода Red Dead Redemption PC Remaster, над созданием которого работает моддер (создатель модов) под ником DamnedDev.
REGNUM вчера в 13:57
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru вчера в 06:10
Энергетика
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.
Известия 00:00
Армия и оружие
The Hill: у США появилось новое стратегическое видение космоса
Космическое командование ВВС США выпустило доклад, который может послужить основой для деятельности будущих американских Космических сил, заявил сотрудник Командно-штабного колледж ВВС США Брент Зярник в статье для издания The Hill.
REGNUM 00:41
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Культура
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
Общество
Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»
РИА Новости вчера в 19:53
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Политика
США приостановили переговоры с талибами в Афганистане
Ранее президент Трамп отменил запланированную на 8 сентября встречу с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани из-за нового теракта в Кабуле.
РЕН ТВ 08 сентября в 11:00
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Сегодня, 9 сентября 2019 года, компания GM-АВТОВАЗ возобновила производство внедорожников Chevrolet Niva после недельной остановки конвейера для оптимизации спроса.
32CARS.ru вчера в 01:37
Политика
КГБ Южной Осетии предал огласке «секретный» план Грузии
«Практической реализацией плана является разработанная официальным Тбилиси новая программа „Шаг к лучшему будущему“, которая содержит конкретный механизм, направленный на размывание государственных границ Республики Южная Осетия, а также уничтожение ее политического и экономического суверенитета», — заявили в комитете.
Евразия Daily вчера в 12:02
Футбол
Главный тренер «Атлетико» показал фото со свадьбы
Газета.Ru вчера в 23:44
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма вчера в 11:23
Общество
Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
REGNUM вчера в 09:48
Экономика
Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 22:04
Экономика
«Известия»: стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%
Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года.
ТАСС 00:12
Финансы
Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается.
Известия вчера в 17:01
Политика
Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд вчера в 03:59
Общество
В Госдуме подумывают ввести наказание за ложный вызов скорой помощи
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья начал рассматривать предложение о введение наказаний для тех россиян, которые вызывают скорую помощь просто так.
Газета.Ru вчера в 01:48