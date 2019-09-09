Музыка
КоммерсантъВ Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Чеченских певцов братьев Аюба и Асхаба Вахарговых задержали полицейские для воспитательной беседы за исполнение песен «сомнительного содержания».
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В Чечне задержали певца, которого отчитал министр культуры за выступления без разрешения
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В Чечне задержали братьев-музыкантов за исполнение песен «сомнительного содержания»
Говорит Москвавчера в 11:12
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Экономика говорит о приближении конца эпохи Эльвиры Набиуллиной
Все годы правления Эльвиры Набиуллиной ЦБ выбирал в своей политике инструменты, позволяющие экономике балансировать между положением «хуже и еще хуже».
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Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД
Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.
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Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
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Палата общин отклонила предложение Джонсона о внеочередных выборах
Палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов, трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
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Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
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Ученые объясняют «невозможное» наблюдаемое изменение периода вращения Сатурна
В новом исследовании ученые делают попытку объяснить загадочное изменение измеренной скорости вращения Сатурна вокруг собственной оси сезонными изменениями условий на планете.
AstroNews.ru 08 сентября в 22:11
Авто
Глава АвтоВАЗа попросил о «справедливом подходе» к господдержке
РБК вчера в 16:11
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Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года
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Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.
Российская газета 01:51
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Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море
Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.
Твой Континент 02:12
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Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной премией
Никита Михалков назвал «Оскар» политизированной кинопремией, которая не имеет никакого отношения к мировому искусству.
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
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Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
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Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
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Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Порье: побежден, но со мной не покончено
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ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета вчера в 13:54
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Авто
Автосалон во Франкфурте открывает свои двери
Уже через несколько часов выставка откроет свои двери и наи журналисты, прибывшие в Германию, будут освещать все мировые новинки.
SpeedMe вчера в 21:00
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Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59