Чеченских певцов братьев Аюба и Асхаба Вахарговых задержали полицейские для воспитательной беседы за исполнение песен «сомнительного содержания».

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

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