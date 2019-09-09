Музыка

КоммерсантъКоммерсантъВ Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

Чеченских певцов братьев Аюба и Асхаба Вахарговых задержали полицейские для воспитательной беседы за исполнение песен «сомнительного содержания».
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