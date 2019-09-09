В Чечне полицейские провели "профилактическую беседу" с двумя певцами братьями Аюбом и Асхабом Вахарговыми. Они исполняли песни "сомнительного содержания", которые не были одобрены республиканскими властями. Ранее с молодыми людьми провел личную беседу глава местного минкульта.

В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»

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