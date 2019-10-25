В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни. Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

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