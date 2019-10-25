Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни. Участника конфликта опросили и передали ростовским полицейским.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Грозном задержали одного из участников перестрелки в Ростовской области

РБК06:37

В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области

RT на русском06:08

В Чечне задержали участника перестрелки в Ростовской области

Московский Комсомолец06:16

В Чечне задержали второго участника перестрелки в Ростовской области

URA.Ru06:31

В Грозном задержали участника перестрелки в Ростовской области

РИА Новости05:58

Второго участника перестрелки под Ростовом задержали в Чечне

Телеканал 360°05:52

В Чечне задержали участника перестрелки с пятью погибшими

ТАСС05:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Происшествия

В Белоруссии приговорили к смертной казни убийцу младенца

Известия 09:45
Общество

В Петербурге спустили на воду патрульный корабль «Иван Папанин»

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» спустили на воду. Об этом информирует телеканал «Звезда».
RT на русском 10:09
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид

Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Эхо Москвы 05:00
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Общество

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Происшествия

В Пулково задержали гражданина США, разыскиваемого за сбыт наркотиков

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково задержан гражданин США Алет Тэрада, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 04:51
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Кино

Кончаловский представил свой фильм «Грех» прессе Римского кинофестиваля

ТАСС 08:11
Происшествия

На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы

В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 23 октября в 11:00
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11

Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
UfacityNews.ru 08:31
Происшествия

На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом

На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 09:51
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Происшествия

В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком

В Татарстане задержали 39-летнего мужчину, предположительно вколовшего местной жительнице наркотик, сообщается на сайте МВД по республике.
РИА Новости 09:05
Авто

Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

3DNews 09:37
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Общество

Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
Lenta.ru 02:21
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Экономика

МТС окончательно решила не уходить с американской биржи

Совет директоров МТС окончательно утвердил решение сохранить листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в поступившем в РБК сообщении оператора.
РБК 10:21
Гаджеты

Состоялся официальный анонс видеокарты NVIDIA GTX 1660 Super

Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарту GTX 1660 Super, характеристики которой ранее уже появились в сети.
Игромания.ру 22 октября в 19:13
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

РИА Новости 05:29
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК 23 октября в 14:35
Армия и оружие

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 07:42
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
ещё по теме
Главное